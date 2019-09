Roger Federer s'impose avec la manière au quatrième tour à Flushing Meadows

Après un début de tournoi compliqué, le Suisse Roger Federer a pris ses aises aux Internationaux des États-Unis. La troisième raquette mondiale a facilement accédé aux quarts de finale, dimanche, à New York, après une victoire en trois manches de 6-2, 6-2 et 6-0 contre le Belge David Goffin.

Federer avait perdu une manche à chacun de ses deux premiers affrontements, mais il était revenu en force, au troisième tour, lorsqu’il avait maîtrisé le Britannique Daniel Evans en trois manches et 80 minutes à peine.

Il a encore moins entretenu le suspense cette fois contre le 15e joueur mondial, qu’il a écarté en 79 minutes. Le Suisse a martelé Goffin de 10 as, 8 bris et 34 coups gagnants pour atteindre les quarts de finale à New York pour la 13e fois.

Federer croisera au tour suivant le Bulgare Grigor Dimitrov ou l’Australien Alex de Minaur, qui s’affrontent aussi dimanche.