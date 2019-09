Denis Shapovalov éliminé au bout d'un duel spectaculaire à New York contre Gaël Monfils

Monfils l'a emporté 6-7 (5/7), 7-6 (7/4), 6-4, 6-7 (6/8) et 6-3 en plus de trois heures de jeu pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

En retard 4-1 et par deux bris en quatrième manche, Shapovalov a réussi à renverser la vapeur pour forcer le bris d'égalité où il s'est rapidement forgé une avance. Mais Monfils a été le premier à se donner à une balle de manche, et de match, sauf que le Canadien de 20 ans est parvenu à l'emporter.

Lors de la cinquième manche, seul Monfils a réussi un bris de service et il a réussi à freiner les efforts de son adversaire pour l'emporter sur sa troisième balle de match.

Au final, 12 bris de service ont été enregistrés pendant ce duel en montagnes russes, 7 par le Français et 5 par le Canadien.

Nadal fait le boulot contre Hyeon

Rafael Nadal, numéro deux mondial, s'est qualifié pour les huitièmes de finale des Internationaux des États-Unis en écartant le Sud-Coréen Hyeon Chung (170e mondial) 6-3, 6-4, 6-2.

« J'essaye d'être plus agressif et de jouer moins qu'avant... je n'ai plus 25 ans », a-t-il commenté, heureux de ne pas avoir passé trop de temps sur le terrain, moins de deux heures, face à un adversaire qui revient de blessure.

« J'ai bien joué à Montréal alors j'ai sauté Cincinnati. Et maintenant, je suis là! », a souligné le gagnant de la Coupe Rogers.

« Le moment est venu de monter d'un cran si je veux me donner une chance de me battre pour les choses réellement importantes. l ne me reste pas beaucoup de tournois cette année et celui-là fait partie de ceux où l'on veut être prêt. Donc je vais faire de mon mieux, me donner à 100 % pour être prêt pour le prochain tour », a-t-il ajouté

Demi-finaliste l'an dernier et triple vainqueur à Flushing Meadows (2010, 2013, 2017), l'Espagnol affrontera un gros serveur : Marin Cilic (23e), vainqueur du trophée en 2014, pour une place en quarts. Le Croate a vaincu John Isner (14e) en quatre manches.

Zverev joue avec le feu

Encore une fois Alexander Zverev, 6e joueur mondial, a été poussé dans ses retranchements. Il a fallu à l'Allemand 3 heures 36 minutes pour battre le Slovène Aljaz Bedene (80e) 6-7 (4/7), 7-6 (7/4), 6-3, 7-6 (7/3) et accéder pour la première fois aux huitièmes de finale à Flushing Meadows.

« Enfin je passe du temps sur le court! », a-t-il plaisanté après sa victoire, en référence à une saison marquée par de nombreuses éliminations précoces, comme à Wimbledon ou Cincinnati qu'il a quitté dès son entrée en lice.

Il avait déjà bataillé 3 h 10 min pour écarter Radu Albot au premier tour, puis encore 3 h 9 min pour venir à bout de Frances Tiafoe au deuxième.

En huitièmes de finale, l'Allemand affrontera Diego Schwartzman (21e) ou Tennys Sandgren (72e).

Autres résultats du troisième tour :

Pablo Andújar (ESP) bat Alexander Bublik (KAZ) 6-4, 6-3, 6-2