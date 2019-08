Doublé Ferrari en qualif en Belgique, Leclerc en pole, Stroll 13e

Charles Leclerc a obtenu une troisième pole position cette saison, cette fois à Spa-Francorchamps samedi.

Dans sa Ferrari, le Monégasque a enregistré un temps imbattable de 1 min 42 s 519/1000 pour devancer son coéquipier Sebastian Vettel de sept dixièmes de seconde.

Leclerc confirme donc la forme de Ferrari à Spa-Francorchamps depuis le début du week-end, mais il reste du travail pour que les voitures rouges soient aussi compétitives en course.

« Nous avons eu un peu de peine avec nos simulations de course vendredi, et on doit travailler un peu là-dessus », a prévenu Leclerc.

Après sa sortie de piste dans la dernière séance d'essais libres plus tôt samedi, Lewis Hamilton a sauvé les meubles pour Mercedes-Benz en obtenant le troisième temps (1:43,282) devant son coéquipier Valtteri Bottas par 13 centièmes de seconde.

« Avec le peu de temps de piste que j'ai eu en FP1 et en FP3, je m'estime heureux de me retrouver là où je suis », a réagi Hamilton.

Lance Stroll (Racing Point) a réussi a passer en Q2 pour la deuxième fois de la saison, et a obtenu le 13e temps en 1:45,047. Il doit toutefois reculer de 10 places sur la grille de départ, une pénalité automatique en raison de modifications à son groupe propulseur.

Le Québécois a donc participé à la séance de qualification avec des réglages de course, ce qui explique l'écart avec son coéquipier Sergio Pérez.

Pérez a fini avec le 9e chrono, en 1:44,706, à 2,1 secondes du temps de référence.

Résultats de la séance de qualification du Grand Prix de Belgique: