Hamilton sort de piste en essais libres à Spa, Ferrari devant

Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) est sorti de piste lors de la dernière séance d'essais libres en Belgique, Charles Leclerc (Ferrari) a été le plus rapide, tandis que Lance Stroll a préparé sa voiture pour la course.

Lewis Hamilton a obligé les mécaniciens de l'équipe Mercedes-Benz à redoubler d'efforts quand il est sorti de piste à la 31e minute de la dernière séance d'essais libres (FP3) du Grand Prix de Belgique.

Ils ont peu de temps pour reconstruire la voiture avant le début de la séance de qualification, prévue à 9 h (HAE).

Le Britannique est visiblement arrivé trop vite dans le virage de Fagnes, et a glissé hors piste jusque dans les pneus de protection.

L'avant gauche de sa Mercedes-Benz a été lourdement endommagé. Lui-même n'a pas été blessé.

« Je suis dans le mur. Désolé, les gars », a-t-il dit par radio.

L'accident du champion du monde a provoqué une interruption de la séance de 15 minutes, mais en essais libres, le chronomètre continue de tourner. Les équipes ont donc perdu le quart de la séance de 60 minutes.­

Ferrari profite toujours d'une excellente pointe de vitesse dans les longues lignes droites du circuit belge de 7 km. Charles Leclerc a été le plus rapide. Il a devancé son coéquipier Sebastian Vettel et le pilote Mercedes-Benz Valtteri Bottas.

Hamilton a été classé 6e, chrono enregistré avant son accident.

Stroll en mode course

Lance Stroll était dans le top 10, en 9e place, au moment de l'interruption de la séance en raison de la sortie de Hamilton, et voyant qu'il était encore rapide, l'équipe a alors réglé la voiture du Québécois pour la course de dimanche.

Rappelons que Stroll a écopé d'une pénalité de 10 places sur la grille de départ, car l'équipe a changé deux composantes dans son groupe propulseur.

Sachant que la voiture no 18 partira en fond de grille, l'équipe l'a donc préparée pour la course, avec des réglages aérodynamiques un peu plus conservateurs, ce qui explique le 16e rang de Stroll à la fin de la dernière séance de travail.

Résultats de la troisième séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique