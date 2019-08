Place au spectacle Monfils - Shapovalov

NEW YORK - « J’aime mon public et mon public m’aime. »

Si Gaël Monfils et Denis Shapovalov connaissaient La Poune, ils l’auraient probablement citée cette semaine en conférence de presse. Les deux, qui s'affronteront samedi au troisième tour, considèrent New York pratiquement comme une deuxième maison. Et les deux font courir les foules. Des showman comme on dit à Paris.

« Je ressens beaucoup d’amour et j’aime l’ambiance et la ville de New York, confie Monfils. Il y a du bruit et les gens sont derrière moi. Ils aiment le jeu plus flashy et ça correspond à la façon dont je joue. »

Monfils s’est d’ailleurs lâché lousse lors de son point de match de deuxième tour contre le Roumain Marius Copil. Le Français s’est permis un smash après avoir réalisé une rotation de 360 degrés dans les airs, à l’image d’un joueur de basket au concours de dunks de la NBA.

Le geste, réalisé d’instinct, ne semblait pas totalement assumé.

« Je pense que ça mérite une note de 8 sur 10, a expliqué la 13e raquette mondiale. Je suis content de l’avoir fait et je me suis fait plaisir, mais on est tellement robotisés, nous, les joueurs de tennis, qu’on se retient. À l’entraînement, ce même smash, il est mythique. »

Monfils n’a jamais caché son amour du basketball et de la NBA. Il aimerait que le tennis s’en inspire.

« Là, on me voit faire une 360 et ça n’arrive jamais, mais au basket quand ils ont l'occasion, ça dunke, ça monte et ça devient presque banal. Quand j’ai l'occasion, je veux me faire plaisir. Quand j’ai la bonne balle, j’y vais. »

Denis Shapovalov préfère peut-être le hockey au basketball, mais il partage le sens du spectacle de son rival français.

Les deux joueurs au style spectaculaire promettent d’en mettre plein la vue au public new-yorkais, samedi soir, sur le court Louis-Armstrong, une enceinte de 14 000 sièges.

« Je ne l’ai jamais affronté, mais j’ai toujours admiré son jeu et ses échanges à l’emporte-pièce, a expliqué Shapovalov. C’est un joueur excitant et très athlétique sur le terrain. Je m’attends à une longue guerre. Ce sera un match très difficile. »

Gaël Monfils Photo : Getty Images / Elsa

Monfils analyse les choses sensiblement de la même façon.

« J’aborde ce match comme si Shapovalov était une tête de série, admet Monfils. Quand on fait de gros matchs et qu’on sait que l’adversaire aime les gros matchs, on sait que ce sera encore plus dur. Il a cette capacité à exceller dans ces situations et il a faim. Il est jeune et il a envie de briller. Je pense que ça va être un grand match. »

Le nouvel entraîneur de Shapovalov pourrait être la carte cachée du duel. Mikhail Youzhny connaît bien Gaël Monfils puisqu’il l’a affronté à quatre reprises pendant sa carrière. Le Russe a remporté trois de ces duels.

« J’avais du mal à le jouer parce qu’il me déjouait bien, admet Monfils. Il est très malin. Je m’attends à ce que ce soit compliqué parce qu’il aura de bons conseils pour Denis. Il a aussi beaucoup d’expérience dans les tournois du grand chelem. »

Et Youzhny, comme Shapovalov et Monfils, aime New York. Il a atteint les demi-finales du tournoi en 2013 et 2006.

Les ingrédients d’une fort belle soirée sont réunis.