Internationaux des États-Unis : Karolina Pliskova en huitièmes de finale à la dure

La Tchèque Karolina Pliskova, 3e joueuse mondiale, s'est qualifiée vendredi pour les huitièmes de finale des Internationaux des États-Unis en battant dans la douleur 6-1, 4-6 et 6-4 la Tunisienne Ons Jabeur (62e), pourtant blessée au genou droit.

Après une première manche bouclée en 26 min, Jabeur a fait venir le médecin pour se faire poser une compresse avant de commencer la deuxième.

« Elle a beaucoup mieux joué à partir de la seconde manche et elle a réussi des points incroyables », a commenté Pliskova au sujet de son adversaire pour expliquer ses propres difficultés.

En quête d'un premier titre majeur, la Tchèque affrontera la Britannique Johanna Konta (no 16) ou la Chinoise Shuai Zhang (no 33) pour une place en quarts de finale.

Pliskova, finaliste en 2016, peut devenir no 1 mondiale à l'issue du tournoi.

L'Américaine Serena Williams et l'Australienne Ashleigh Barty disputent elles aussi leur rencontre respective du troisième tour.

Dabrowski et Xu avancent

En double féminin, la Canadienne Gabrielle Dabrowski et sa partenaire chinoise Xu Yifan ont bien franchi le premier tour.

Elles ont défait la paire formée de la Bélarusse Lidziya Marozava et de la Slovène Katarina Srebotnik en deux manches de 7-5 et 6-4.

Le duo canadien composé de Bianca Andreescu et de Sharon Fichman n'a pas connu la même veine, s'inclinant 2-6 et 3-6 face aux Américaines Whitney Osuigwe et Taylor Townsend.