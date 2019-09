Antoine Duchesne revient de loin

Le Saguenéen a été opéré à la fin du mois de mai en raison d'une endofibrose de l'artère iliaque, une importante voie de circulation sanguine, située à la hauteur de la hanche.

Cela l'empêchait de donner un plein effort lors de compétition, sans quoi sa jambe devenait engourdie.

À la suite de l'intervention, il a dû remiser complètement son vélo pendant un mois.

S'en est suivi une période de réadaptation un peu longue à son goût.

« C’est quand même pas mal de douleur. Une réadaptation, ce n'est jamais facile, ce n'est jamais le fun », affirme le membre de l'équipe Groupama-FDJ.

« Les deux derniers mois ont été durs parce que j’ai essayé de rester sérieux. Au Québec, à ce moment-là de l'année, tout le monde est en mode vacances. De rester concentré sur ma remise en forme, de ne pas trop prendre de poids, de bien manger, c'est un peu tout ça qui a été dur, mais j’étais focus et prêt à le faire » a-t-il enchaîné.

Je suis un petit hyperactif. De me faire freiner pendant deux mois, j’ai eu de la misère. Je suis content de pouvoir reprendre la course. Antoine Duchesne, cycliste professionnel

Objectif : les Grands prix cyclistes de Québec et Montréal

Après plusieurs semaines de remise en forme, Duchesne a participé à sa première compétition le 25 août dernier à la Classique de Hambourg (93e à 11:05 du vainqueur) et il vient tout juste de compléter vendredi dernier le Tour Poitou-Charentes (75e au général, à 10:21 du gagnant). Les résultats importaient peu après tout ce temps loin de son de vélo.

« J’ai eu le feu vert du médecin et j’ai pu reprendre la course, mais la condition n'est pas encore là. Quand tu te fais charcuter comme ça, il y a de petits dérangements ici et là. Tout le monde a un ou deux grands tours dans les jambes et plusieurs courses depuis la fin du mois de juillet. Je suis en retard sur tout le peloton, donc c’est sur que c’est plus dur », a expliqué le cycliste de 27 ans.

Le champion canadien sur route en 2018 sera des Grands prix cyclistes de Québec et Montréal les 13 et 15 septembre. Des dates qu'il avait évidemment encerclées aux premiers jours de sa remise en forme.

Il s'agira des courses les plus relevées auxquelles il aura participé depuis son retour. Ses attentes sont donc réalistes:

« Pour le moment, je ne pense pas être capable de jouer ma carte. Avec les deux tours de plus à Montréal, ça va vraiment jouer dur. J'ai fait quelques sorties d’endurance, mais pas beaucoup. Ça va être très difficile, mais on a une super bonne équipe. Alors, je vais essayer de faire de mon mieux pour les gars et faire une belle course ».

Si tout se déroule comme prévu, Antoine représentera le Canada aux Championnats du monde de cyclisme qui auront lieu dans le Yorkshire au Royaume-Uni à la fin du mois de septembre.