Ferrari en avant à Spa, Lance Stroll perd des morceaux

Ferrari revient de vacances avec les meilleures intentions du monde, et se montre rapide en Belgique. Lance Stroll aussi.

Sebastian Vettel et Charles Leclerc ont été les plus rapides vendredi lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique, sur le long et beau circuit de Spa-Francorchamps.

C'est le retour de la pause estivale pour la communauté F1, et nous en sommes à la 13e étape de la saison.

Par un temps chaud et ensoleillé, Vettel a enregistré un temps de 1:44,574/1000 et a devancé son coéquipier et la Red Bull de Max Verstappen.

Alexander Albon a suivi au chrono à ses débuts pour Red Bull après avoir hérité du volant de Pierre Gasly, qui a lui-même pris le volant d'Albon chez Toro Rosso.

Le Canadien Lance Stroll a bien commencé le week-end belge, pays de naissance de sa maman. Son chrono de 1:46,198 dans la RP19 modifiée (encore) l'a placé en septième place juste derrière Lewis Hamilton (Mercedes-Benz).

L'équipe est revenu à un museau plus traditionnel pour le week-end belge.

Racing Point a provoqué une interruption de la séance quand le capot moteur de la voiture de Stroll s'est arraché. Il a fallu nettoyer les débris de la carrosserie qui jonchait la piste.

Des pénalités à gogo

Plusieurs équipes ont décidé d'installer dans les voitures de nouveaux groupes propulseurs: Renault, Toro Rosso, Racing Point et McLaren.

Ainsi, Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg seront pénalisés de cinq places sur la grille de départ, Alexander Albon de 10 places, Lance Stroll de 10 places, Daniel Kvyat de 10 places et Carlos Sainz fils de cinq places.

À noter que dans cette séance, le Torontois Nicolas Latifi pilotait la Williams de George Russell. Latifi a réalisé l'avant-dernier temps (1:48,784) devant son coéquipier, Robert Kubica.

Le pilote canadien, actuellement en F2, est fortement pressenti pour remplacer Kubica en 2020 comme deuxième titulaire de l'équipe britannique. Il seconderait alors George Russell.

La deuxième séance d'essais libres commence à 9h, HAE.

