Abraham Toro frappe son premier circuit

Avec un compte d'aucune balle et une prise, le Longueuillois de 22 ans a expédié un lancer du releveur Emilio Pagan par-dessus la clôture du champ centre droit à titre de premier frappeur de la neuvième manche.

Le circuit de Toro a permis aux Astros de s'approcher à un point des Rays, mais Pagan s'est ensuite montré intraitable. Il a réussi des retraits au bâton contre Robinson Chirinos et Josh Reddick avant que George Springer ne cogne un solide coup en flèche capté le voltigeur de gauche Tommy Pham, ce qui a mis fin au match.

« Je voulais cogner un coup en flèche pour essayer d'amorcer un ralliement. Par chance, j'ai eu un bon élan et la balle a quitté le terrain », a raconté Toro qui a réussi à récupérer la balle de son circuit.

« C'était une bonne sensation. Je n'étais pas sûr que ce serait un circuit. C'était la neuvième manche. Nous avions une chance de revenir dans le match et je pense que c'était un point très important. »

Toro a terminé la rencontre avec un coup sûr, deux points marqués et un point produit, le deuxième de sa carrière. Il a également soutiré trois buts sur balles.

Tout ça à la veille d'une série de trois matchs contre les Blue Jays de Toronto, au Centre Rogers.

« Ce sera vraiment agréable de voir ma famille et mes amis », a admis Toro.

« Quelques-uns de mes amis m'ont envoyé le calendrier (des Astros) et m'ont dit : 'Hé, je vais être à Toronto'. Et j'ai dit : 'Pourquoi Toronto?' J'ai regardé le calendrier et j'ai dit : 'Oh, c'est bien.' Au début, je ne le savais même pas'.

Le gérant des Astros, A.J. Hinch, lui, n’avait que de bons pour sa jeune recrue.

« Ses présences au bâton sont de vraiment bonne qualité, et il est assez calme, a fait remarquer Hinch. J'aime le fait qu'il a réussi à amener avec lui dans les Ligues majeures les succès qu'il a connus dans les mineures. Je suis très heureux pour lui qu'il ait frappé son premier circuit. Il a été très discipliné au bâton avec trois buts sur balles. »