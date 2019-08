Les efforts de Zverev et Medvedev rapportent aux Internationaux des États-Unis

Pour un deuxième match de suite, Alexander Zverev a dû disputer cinq manches pour éliminer son adversaire, jeudi, aux Internationaux des États-Unis.

L’Allemand, 6e tête de série, a déployé énormément d'efforts pour venir à bout de l’Américain Frances Tiafoe, 45e à l’ATP, 6-3, 3-6, 6-2, 2-6 et 6-3 au second tour.

« J'ai tout donné », a lâché le vainqueur qui a commis 11 doubles fautes et 53 fautes directes.

Preuve de l'intensité de l'empoignade, les deux hommes se sont tombés dans les bras à l'issue du combat.

« Chaque match entre nous est de plus en plus difficile, d'un niveau de plus en plus élevé », a souligné Zverev qui connaît Tiafoe depuis les années juniors.

À lire aussi : Bianca Andreescu passe au 3e tour des Internationaux des États-Unis

Zverev aura comme prochain adversaire le Slovène Aljaz Bedene, 80e au classement mondial. En cas de victoire, il franchira le troisième tour à Flushing Meadows pour la première fois.

Le Russe Daniil Medvedev (no 5) a aussi eu droit à des minutes supplémentaires sur le terrain, à son grand dam, tellement qu’une raquette a fait les frais de son mécontentement après la troisième manche.

Opposée au Bolivien Hugo Dellien, 84e mondial, le champion du Masters de Cincinnati a finalement prévalu en quatre manches de 6-3, 7-5, 5-7 et 6-3.

« Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu des crampes, a commenté l'homme fort de la tournée nord-américaine sur dur, auteur de 16 as et 55 coups gagnants. J'ai eu des crampes partout dans le corps, jusque dans le petit orteil, ce qui m'a rendu nerveux. Mais je suis toujours là! »

Avec cette victoire, le Russe de 23 ans égale son meilleur résultat aux Internationaux des États-Unis. Il a maintenant rendez-vous avec l’Espagnol Feliciano Lopez.

Autres résultats de deuxième tour :