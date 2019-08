L'empreinte de Cabrera de plus en plus visible

Lors de son embauche, le nouvel entraîneur-chef affirmait vouloir être un outil pour les joueurs et leur développement.

En quelques jours, il est permis de constater que cet outil a plusieurs fonctions.

D'abord, par sa philosophie du jeu.

« Parfois, nous avions tendance à jouer un peu trop conservateur et à commencer nos jeux trop en arrière. Il veut que nous jouions plus vers l'avant et que nous prenions plus de risques, même si cela veut dire que nous allons perdre le ballon à quelques occasions », a expliqué le gardien Evan Bush.

Ensuite, le nouvel entraîneur avait déploré, deux jours après son embauche, les trop nombreux ballons retournés vers le gardien de l'Impact afin que celui-ci relance l'attaque.

Dans le match de mercredi, hormis deux remises rapides en début de match, on a peu vu les défenseurs du Bleu-blanc-noir choisir de retourner le ballon vers leur cerbère. Coïncidence ou non : Bush a connu une solide performance et a été nommé joueur du match.

« Chaque entraîneur veut imposer ses principes et c'est ce qu'il essaie de faire », a affirmé Samuel Piette après la victoire de mercredi contre Vancouver. « Il veut une équipe plus agressive, que l'on presse haut et ça a bien fonctionné ».

Maximiliano Urruti a connu son meilleur match de la saison mercredi soir contre Vancouver Photo : usa today sports

Urruti inspiré

Utilisé comme seul attaquant en pointe contre Vancouver mercredi soir, Maximiliano Urruti a inscrit son troisième but de la saison, en plus d'être à l'origine du premier filet de son équipe, marqué dans son propre but par un défenseur des Whitecaps à la suite d'un centre de... Urruti.

L'attaquant argentin a dirigé sept tirs vers la cage de Maxime Crépeau, dont quatre cadrés.

Encore là, l'arrivée de Wilmer Cabrera n'est probablement pas étrangère à la performance d'Urruti lors du match, sans doute sa meilleure de la saison.

« L'entraîneur m'a demandé de lancer davantage au filet. Disons que ç'a bien fonctionné hier (mercredi soir). D'ailleurs, j'ai remercié l'entraîneur de m'avoir fait confiance après le match » a confié le numéro 37 de l'Impact après l'entraînement de jeudi.

L'Argentin peut maintenant échanger avec son entraîneur dans sa langue maternelle, l'espagnol. Cela facilite les choses a-t-il expliqué.

« Oui bien sûr c'est mieux pour moi. C'est ma première langue donc les messages que l'entraîneur m'envoie sont beaucoup plus clairs ».

Reste maintenant à voir si « l'effet Cabrera » se transportera samedi contre le D.C. United. Avec une victoire, l'Impact dépasserait la formation de la capitale fédérale américaine au 5e rang de l'Association de l'Est.