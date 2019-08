« Je veux atteindre un autre niveau » - Jonathan Drouin

« J’ai eu un bel été, a dit Drouin avant le début de son tournoi de golf au profit de la Fondation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM), jeudi. Il reste du temps encore avant le camp d’entraînement, mais je suis pas mal où je voulais être. »

Le no 92 a beaucoup patiné, évidemment, mais il s’est aussi astreint à plusieurs séances de visionnement, en compagnie de l’entraîneur adjoint Dominique Ducharme, pour comprendre comment il avait pu sombrer dans une léthargie qui l’a limité à seulement 7 points à ses 26 derniers matchs, après avoir commencé sa saison avec 46 points en 55 matchs.

Je ne suis pas le seul qui regarde ça. Sidney Crosby et les meilleurs joueurs de la Ligue nationale regardent des vidéos. Pour moi et Dominique, c’est juste de regarder des petites choses pour améliorer mon jeu, pour monter à un autre niveau. Je veux atteindre un autre niveau, je ne suis pas rendu à mon sommet. Jonathan Drouin

Drouin ne s’est pas caché pour dire que sa tendance à compliquer les choses lui a nui considérablement.

« C’était l’un de mes problèmes chez les juniors et à mes débuts dans la Ligue nationale, a lancé l'athlète de 24 ans. Parfois, il vaut mieux faire le jeu facile même si ce n’est pas le plus beau. C’est ce que nous avons regardé. Je dois devenir plus efficace que ce soit avec ou sans la rondelle. »

L'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien, également présent au Club de golf Laval-sur-le-Lac, a participé en quelques occasions à ces séances et il voit d’un bon œil l’approche de Drouin.

« Il a tous les outils, a-t-il dit. Il doit jouer plus près du filet, il le sait. Il a les habiletés pour réaliser des jeux à l’intérieur (de l’enclave). Nous lui avons montré non seulement ce qu’il doit améliorer, mais aussi que les choses qu’il a bien accomplies ont eu un impact pour notre équipe. Il doit le faire avec constance. »

« Je ne veux pas être quelqu’un qui joue en périphérie, a reconnu Drouin. Je dois être moins conservateur et aller dans les secteurs où il faut parfois se salir. Les meilleurs joueurs de la ligue obtiennent de 15 à 20 points dans l’enclave. Ça fait une différence. »

Cette attitude réjouit l’organisation du CH, qui a raté les séries par trois points au printemps dernier.

Il est très jeune, on a toujours beaucoup d’espoir. On aime la direction qu’il prend. Il s’est pris en main. Il y a des gars qui deviennent des joueurs d’impact à 21 ou 22 ans comme McDavid. Mais pour d’autres, ça prend un peu plus de temps. Claude Julien, entraîneur-chef du Canadien de Montréal

Jonathan Drouin Photo : USA Today Sports

Jonathan Drouin assure d’autre part que sa baisse de régime n’avait rien à voir avec la fatigue ou une mauvaise condition physique.

« Dans les temps durs, je ne prenais pas ça à la légère, j’étais dur avec moi-même, a-t-il rappelé. J’allais au gym pour être sûr que si je revenais à jouer les 17 ou 18 minutes que je voulais avoir à la fin de l’année, que j’allais être prêt. Mais je pense que je me suis peut-être mis un peu trop de pression sur les épaules. »