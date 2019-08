Andrei Markov veut rejouer dans la LNH, de préférence avec le Canadien

Rencontré dans le cadre du tournoi de l’attaquant du Canadien de Montréal Jonathan Drouin, un autre de ses clients, au Club Laval-sur-le-Lac, Walsh n’a toutefois pas précisé l’identité de ces équipes ni si le Tricolore en faisait partie.

« Les choses se sont activées hier (mercredi), plusieurs équipes ont téléphoné pour s’informer. Il y a eu des questions sur sa condition physique. Je leur ai fait parvenir une vidéo où on le voit à l’entraînement. Certains se sont même rendus en Floride pour le voir patiner. On se serait cru le 1er juillet [à l’ouverture du marché des joueurs autonomes, NDLR] », a d’abord dit Walsh, bon vendeur.

Si Andrei Markov a déjà exprimé le souhait de revenir jouer à Montréal, Walsh n’a pas voulu entrer dans les détails sur les possibles discussions ayant déjà eu cours.

Andrei a déjà clairement indiqué que son cœur était et sera toujours à Montréal. Il adorerait terminer sa carrière et disputer son 1000e match dans la LNH dans l’uniforme du Canadien. Que ça se fasse ou pas, il est engagé à 100 % avec l’idée de rejouer, dès cette saison, dans la LNH.

Seulement cinq joueurs ont disputé 1000 matchs ou plus avec le Canadien: Henri Richard (1258), Larry Robinson (1202), Bob Gainey (1160), Jean Béliveau (1125) et Claude Provost (1005).

Là-dessus, Allan Walsh a bon espoir de voir son client dénicher un poste quelque part dans la LNH. Il précise que Markov est à la recherche d’un contrat d’un an.

C’est réaliste, à 40 ans, d’y aller une année à la fois. À savoir s’il est ouvert à jouer plus qu’une saison, je dirai simplement qu’il aime ce sport et qu’il aime jouer au hockey. Il voudra le faire tant qu’il aura l’impression d’aider une équipe, en accompagnant les plus jeunes, que ce soit à cinq contre cinq ou en contribuant à l’avantage numérique. Nous croyons qu’il a encore de bonnes réserves d’énergie.

