L'équipe québécoise de baseball victime de racisme au Championnat canadien à Miramichi

« Ç'a commencé lors des demi-finales, raconte le chef de mission de l'équipe du Québec et président de la Ligue de baseball majeur du Québec, Daniel Bélisle. C'était deux ou trois personnes qui ont commencé à insulter les joueurs du Québec sur leur physique, leur couleur de peau. »

Daniel Bélisle explique être intervenu rapidement en allant voir les individus en question, mais « ils m'ont fait comprendre qu'ils avaient payé leur billet, que j'étais un bébé, que je me plaignais pour rien et que c'était normal pour eux de faire ça ».

Plutôt que de cesser, les insultes ont gagné en ferveur. Le lanceur québécois Fernando Fernandez Beltran, sélectionné par les Phillies de Philadelphie au repêchage de 2012, a notamment été visé.

« Si on prend les deux matchs, il y en a eu pour quatre heures d'insultes. Je vais essayer de vous résumer les pires que j'ai entendues, et imaginez celles que je n'ai pas entendues », dit le président de la Ligue de baseball majeur du Québec.

Les pires, c'était : "Go back to your colored box" à mon lanceur Fernando Fernandez. Après ça, f****** n******. J'ai deux joueurs qui ont des barbes fournies, alors ils disaient que c'était des membres d'Al-Qaïda et de faire sauter une bombe. Ça va mieux frapper que ce qu'on frappait.

Daniel Bélisle, président de la Ligue de baseball majeur du Québec et chef de mission de l'équipe du Québec