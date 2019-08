L’athlète olympique spécialiste du 800 m a tranché dimanche dernier, après avoir consulté son mari, ses médecins, thérapeutes et entraîneurs. Elle devait mettre fin à sa saison.

« Je ne pouvais pas m’entraîner à fond à la course pendant ma grossesse, alors j’ai fait d’autres exercices, a expliqué la Canadienne de 31 ans à CBC Sports. Le niveau de mise en forme est revenu assez vite, mais j’ai eu beaucoup de blessures. Je n’étais pas prête à ça. »

Bishop a précisé que ses os, ses muscles et ses ligaments n’étaient pas prêts pour la charge de travail. « J’ai l’habitude d’avoir un corps en santé. D’habitude, je me remets de blessures en quelques jours. Ce n’était pas le cas cette fois-ci.

Ça a été difficile à gérer, mais c’est une bonne leçon à retenir. J’espère sortir de cette expérience grandie. Melissa Bishop

En tant qu’athlète, elle a besoin de performer pour gagner sa vie. Elle était stressée à l’idée d’interrompre puis de reprendre la course à pied.

« C’est notre gagne-pain. On sait que les femmes ont besoin de plus d’un an pour revenir au niveau », a expliqué la vice-championne du monde en 2015 et 4e des Jeux olympiques de Rio en 2016.

Bishop a parlé à plusieurs athlètes qui ont donné naissance et qui étaient inquiètes, comme elle, de voir les commanditaires disparaître.

Ceux-ci lui ont assuré leur soutien, mais cela n’a pas toujours été le cas pour les athlètes qui prennent un congé de maternité.

« Il y a beaucoup de peur et d’incertitude dans ces sports qui n’ont pas de congé de maternité. On devrait travailler là-dessus dans notre pays », estime-t-elle.

Chaque grossesse est différente. Melissa Bishop a un conseil à donner aux athlètes qui empruntent ce chemin. « Votre parcours vous appartient. Pour certaines, vous reviendrez rapidement, pour d’autres non. Ne soyez pas trop dures envers vous-mêmes. Profitez-en. »

La pause de Bishop pour la fin de cette saison ne change en rien ses objectifs. Elle nourrit de grandes ambitions pour les Jeux olympiques de Tokyo.