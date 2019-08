Urruti et Bush s'illustrent dans la victoire de l'Impact

Yordy Reyna a ouvert la marque à la 17e minute. Les Whitecaps ont ensuite profité d’un tir de pénalité à la suite d'un contact de Samuel Piette sur Michaell Chirinos dans la zone de réparation.

Evan Bush a d’abord plongé à sa droite pour arrêter le tir de ce même Reyna. Endormis sur le retour, les joueurs de l’Impact ont vu Tosaint Ricketts sauter sur un ballon libre et le placer dans le fond du filet.

À la reprise vidéo, toutefois, on a jugé que Ricketts et Bush avaient bougé un peu trop tôt sur le tir de pénalité, que l’on a dû reprendre.

Défiant les probabilités, Bush a de nouveau bondi sur sa droite pour effectuer l’arrêt et ainsi faire lever d’un trait les milliers de spectateurs présents au match.

« Je me souviens il y a quelques années, j’ai dû faire un arrêt du genre en fin de match contre San José et ça nous avait donné un erre d’aller pour se rendre jusqu’en éliminatoires. Espérons que ça aurait le même impact cette saison », s’est rappelé Evan Bush.

« C’est un gros jeu, c’est le moment tournant du match », a affirmé Piette de retour au jeu ce soir après avoir souffert d'une blessure aux adducteurs.

« J’ai parlé avec Evan récemment, je lui ai dit que j’allais faire en sorte de lui donner moins de responsabilités pour qu'il puisse se concentrer sur son travail à lui : garder les buts », a déclaré l’entraîneur-chef Wilmer Cabrera.

Inspiré par les prouesses de son gardien, Maximiliano Urruti s’est moqué de son couvreur à la 35e minute et a placé un centre qui a été dévié par Doneil Henry dans son propre but.

Moins de deux minutes plus tard, l’Impact a pris l'avance, alors qu’Urruti a habilement récupéré le centre de Bacary Sagna pour envoyer le ballon dans le coin inférieur du filet de Maxime Crépeau.

« J’ai demandé à Maxi de lancer une seule fois sur le filet lors des 45 premières minutes. C’est tout ce que je lui ai demandé, a précisé Cabrera. Il a été bon et c’est bien qu’il ait marqué aujourd’hui. Nous avons été dangereux ce soir et j’aime ça » a ajouté Cabrera.

Jouer avec l’avance

Les joueurs du onze montréalais se sont bien tirés d’affaire en deuxième mi-temps, eux qui avaient pris l’habitude de jouer sur les talons avec l’avance dans les dernières semaines.

Bush a eu à s’illustrer à quelques reprises et Daniel Lovitz a privé les Whitecaps d’un deuxième but en stoppant un retour de lancer à la 47e au moment où son gardien était déporté.

« Les joueurs étaient plus convaincants dans leurs intentions de jouer plus haut et de mettre plus de pression, a indiqué Cabrera. Plus le match avançait, plus nous voulions jouer vers l’avant ».

« Ce n’était pas le plus beau match et il ne faut pas s’attendre aux plus beaux matchs d’ici la fin de la saison avec un nouvel entraîneur qui doit imposer son système de jeu en peu de temps, a confié Samuel Piette. C’est ce qu’il faut faire d’ici la fin de la saison. Se battre pour chaque action et chaque ballon pour aller chercher cette place en série ».

L’Impact aurait pu tonifier son avance à plusieurs reprises, mais s'est buté à un Maxime Crépeau en pleine forme.

Fort d’une performance de 16 arrêts lors du dernier match de son équipe à San José, l’ancien de l’Impact a multiplié les larcins. Il a réservé son plus beau sur une frappe de Bojan en direction de la partie supérieure du filet en toute fin de match.

Impact 2 - Whitecaps 1 : les commentaires de Samuel Piette

S’accrocher à la 7e place

Avec ce gain, l’Impact rejoint le Toronto FC avec 37 points et reprend toutefois l’exclusivité du 7e rang dans l’Est avec une victoire de plus.

« Les six dernières semaines ont été des batailles mentales pour cette équipe. Espérons que les trois points ce soir et, surtout, la façon dont nous avons dû travailler pour les conserver pourront nous donner la confiance nécessaire d’ici la fin de la saison » a conclu le gardien du onze montréalais.

L’Impact n’aura pas le temps de savourer cette victoire bien longtemps, le DC United, sans Wayne Rooney, s’amène au stade Saputo samedi soir.