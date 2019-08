Maghalie Rochette rate l’or de peu aux premiers Mondiaux de vélo de montagne électrique

La cycliste de Sainte-Adèle avait une avance de neuf secondes sur Nathalie Schneitter de la Suisse avant d’entreprendre le quatrième et dernier tour du parcours de 5,6 kilomètres dans les pistes du Mont-Ste-Anne.

Mais Schneitter est revenue en force pour finalement dépasser Rochette dans le dernier kilomètre et la devancer par cinq secondes au fil d’arrivée en un temps d'une heure 11 minutes et 38 secondes.

Rochette s'en voulait après l'épreuve, convaincue qu'une erreur de sa part lui a coûté la victoire.

C'est crève-coeur parce que j'ai fait une erreur d'inattention. J'ai perdu ma concentration pendant une seconde. Mais je me trouve chanceuse d'avoir fait partie de l'histoire. J'ai vraiment apprécié l'expérience , a-t-elle expliqué.

La Néerlandaise Anneke Beerten (+3:31) est grimpée sur la troisième marche du podium.

Huit participantes ont pris le départ de cette course historique chez les femmes.

Félix Longpré parmi les 10 meilleurs

Chez les hommes, la victoire est allée au Sud-Africain Alan Hatherly.

Le champion du monde des moins de 23 ans en 2018 a ajouté le tout premier titre mondial de vélo électrique à sa collection après une heure 4 minutes et 53 secondes en selle.

Il a devancé les Français Jérôme Gilloux et Julien Absalon, cinq fois champion du monde et double médaillé d’or olympique de cross-country (XCO), ont décroché l'argent et le bronze.

Félix Longpré (3:20) de Saint-Ferréol-les-Neiges a été le meilleur parmi les Canadiens avec une neuvième position.

Longpré, qui a quitté le monde du vélo pour le ski de fond, a avoué avoir eu beaucoup de plaisir sur sa monture électrique, qu'il n'avait enfourchée qu'une seule fois avant, la veille de la course.

On m'a prêté le vélo hier matin et j'ai fait un essai d'une heure et quart sur le parcours, raconte Longpré. On m'avait dit que ma batterie ne durerait pas durant toute la course, mais à mi-parcours, il me restait 83%. Alors j'ai mis en mode turbo pour le restant de la course!

Le Québécois s'est dit impressionné de rouler aux côtés d'anciennes grandes vedettes de la discipline comme Absalon, Christoph Sauser et Miguel Martinez.