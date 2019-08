L'équipe canadienne masculine de basketball s'en va à Tokyo

« Nous sommes vraiment contents d’aller à Tokyo et d’avoir gagné un match aussi important », a souligné le Québécois David Eng après la rencontre.

Bien que l’objectif des Jeux paralympiques soit atteint, le travail est loin d’être terminé pour les Canadiens. Samedi, en finale, ils feront face aux Américains, victorieux des Argentins 67-36 dans l’autre demi-finale.

Les représentants de l’unifolié n’ont pas gagné l’or aux Jeux parapanaméricains depuis 2003.

« Ça va nous permettre de nous évaluer et voir si nos entraînements ont porté leurs fruits. C’est une équipe très forte et très rapide. Ce sera difficile, mais nous acceptons le défi. Nous la voulons cette médaille d’or et nous allons aller la chercher », a ajouté Eng.

Du côté féminin, moins de 24 heures après avoir assuré leur participation aux Jeux paralympiques de Tokyo, les Canadiennes ont défait les Américaines 67-64 en finale pour enlever la médaille d'or.

Huit médailles de plus

Le Canada a poursuivi sa récolte de médailles avec quatre en cyclisme sur route, dans les épreuves mixtes (hommes et femmes prennent part à la même épreuve) de contre-la-montre, trois en paranatation, une en tennis en fauteuil roulant et une en basketball en fauteuil roulant.

Le Néo-Brunswickois Matthew Kinnie a décroché la médaille d’or dans la catégorie H1-H5. Le cycliste de 36 ans a triomphé en 31 min 17 s 880/1000 et a devancé l’Américain Brandon Lyons et le Brésilien Eduardo Ramos.

Le Québécois Rico Morneau a conclu au pied du podium, à 55,786 s du bronze, tandis que Patrick Desnoyers s'est classé 7e.

En tandem, les Canadiens Taylor Lowell et Andrew Davidson ont récolté la médaille d’argent, tandis que leurs compatriotes Carla Shibley et Meghan Lemiski, championnes de la poursuite féminine sur piste plutôt cette semaine, ont mis la main sur le bronze.

L’or est allé aux Colombiens Nelson Serna et Marlon Perez. La Québécoise Annie Bouchard et sa pilote Évelyne Gagnon, médaillées d’or au contre-la-montre sur piste, ont conclu au 6e rang.

De son côté, Michael Shetler, de Pointe-Claire, a remporté le bronze dans la catégorie T1-T2.

À la piscine, le Canada a réussi un doublé au 200 m QNI chez les SM14 avec l'or pour le Britanno-Colombien Nicholas Bennett, une troisième après celles au 200 m libre et au 100 m dos, et l'argent pour l'Ontarien Tyson MacDonald.

Arianna Hunsicker, de Surrey en Colombie-Britannique, a raflé une cinquième médaille de bronze, cette fois au 400 m libre S10.

En tennis, Robert B. Shaw a été sacré champion du simple dans la catégorie quad. L’Ontarien a défait l’Américain David Wagner 1-6 et 3-6.

En goalball, les Canadiennes se sont inclinées 3-4 contre les Brésiliennes en demi-finales. Elles affronteront les Mexicaines dans le match pour la médaille de bronze.