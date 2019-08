Karolina Pliskova passe au 3e tour à Flushing Meadows

Contrairement à la Japonaise Naomi Osaka (no 1) et à Ashleigh Barty (no 2), qui ont eu besoin de trois manches chacune pour franchir le premier tour, Pliskova a évincé la Géorgienne Mariam Bolkvadze 6-1 et 6-4 en un peu plus d'une heure de jeu.

Finaliste à Flushing Meadows en 2016, Pliskova a été irréprochable au service. Elle a décoché 9 as et remporté 90 % des ses points avec sa première balle.

Il s'agissait du premier match à être disputé sous le toit rétractable du stade Arthur-Ashe cette année, puisqu'une légère pluie doit s'abattre sur New York tout au long de la journée.

En soirée, l'Américaine Serena Williams, 8e tête de série, doit affronter sa compatriote Catherine McNally, 121e joueuse mondiale.

Pour sa part, l'Australienne Ashleigh Barty a rendez-vous avec Lauren Davis, classée 73e.