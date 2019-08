Le Canadien Brandon McBride en confiance aux finales de la Diamond League

La première de deux journées des finales de la Diamond League d’athlétisme aura lieu jeudi à Zurich, en Suisse. Six athlètes y représenteront le Canada, dont Brandon McBride, bien en jambe après sa victoire au 800 m la semaine dernière à Paris .

Champion canadien en titre de cette épreuve, l’athlète de 25 ans a signé dans la capitale française son meilleur chrono de l’année en 1 min 43 s 78/100, à 58 centièmes de seconde de sa marque personnelle, établie en 2018.

Ce succès aura certainement un effet considérable sur sa confiance, mais cinq des huit rivaux de McBride à Zurich ont couru plus vite que lui cette année.

Nijel Amos, du Botswana, semble dans une classe à part. Il est le seul à avoir couru sous les 1:42 cette saison, soit en 1:41,89.

Michael Mason dans la cour des grands

Le Canadien Michael Mason a aussi triomphé à Paris, en saut en hauteur. En l’absence du champion olympique en titre, son compatriote Derek Drouin, il n’a eu besoin que d’un bond de 2,28 m pour sa première victoire en Diamond League.

Michael Mason en finale du saut en hauteur des Jeux panaméricains Photo : Getty Images / Luis Acosta

À bientôt 33 ans, le sauteur de la Colombie-Britannique a franchi la barre à 2,31 m plus tôt cette saison, ce qui représente la meilleure performance mondiale de l’année. Le Syrien Mdj Eddin Ghazal et le Chinois Wang Yu ont également atteint cette marque en 2019.

Le Qatari Mutaz Essa Barshim, champion du monde en 2017, est revenu à la compétition après une blessure à la cheville qu'il soignait depuis juin et n’a depuis pas fait mieux que 2,28 m. Sa marque personnelle de 2,43 m est toutefois la meilleure parmi les 12 compétiteurs qui seront présents en Suisse et tous les yeux seront braqués sur lui, à un mois des prochains mondiaux.

Au 1500 m féminin, l’Ontarienne Gabriela DeBues-Stafford pourrait surprendre. Elle a réalisé son record personnel de 4:00,26 à la Diamond League de Londres le 20 juillet, un chrono bon pour la 4e place.

Gabriela Debues-Stafford en action au 1500 m des Championnats canadiens Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

DeBues-Stafford est en nette progression. Elle s’entraîne cette année avec la Britannique Laura Muir, championne d’Europe et double détentrice d’un titre de la Diamond League (2016, 2018).

Dans le peloton, Genzebe Dibaba, de l’Éthiopie, et la Néerlandaise Sifan Hassan sont dans une classe à part, mais une 3e place pourrait être à la portée de la Canadienne.

Un 200 m relevé

Crystal Emmanuel sera quant à elle du 200 m féminin. La Torontoise a couru en 22,89 s cette année, un temps qui la classe au 7e rang parmi les 8 sprinteuses présentes en Suisse.

La crème planétaire sera de cette course, dont la Jamaicaine Elaine Thompson, plus rapide dans cette discipline en 2019 avec un chrono de 22,00. La championne des mondiaux de Londres il y a deux ans, Dafne Schippers, des Pays-Bas, sera également au départ, tout comme la Britannique Dina Asher-Smith et Shauna Miller-Uibo, des Bahamas, deux autres grandes vedettes du 200 m.

Au 3000 m steeple, l’Acadienne Geneviève Lalonde ne se fait pas d’illusion quant à ses chances de décrocher une médaille. Mais la récente championne des Jeux panaméricains, à Lima, aimerait certainement abattre son propre record canadien (9:29,82), établi à Shanghai en mai dernier.

N’empêche, il lui sera difficile de finir parmi les 10 premières. Les Kényannes devraient dominer cette course. Une victoire de Beatrice Chepkoech est à prévoir.

Enfin, au lancer du poids, Brittany Crew revient gonflée à bloc de Lima après avoir réussi son meilleur jet à vie (19,07 m). C’était la première fois de l’histoire qu’une Canadienne franchissait les 19 m.

Brittany Crew en finale du lancer du poids des Jeux panaméricains Photo : Getty Images / Buda Mendes

Cinq de ses rivales à Zurich ont cependant fait mieux qu’elle cette année. Mais si elle continue de progresser, Crew pourrait surprendre. Il serait étonnant que Gong Lijiao de la Chine, actuelle tenante du titre mondial, soit battue.

Un 100 m qui promet

Parmi les autres épreuves qui retiennent l’attention, le 100 m chez les hommes est certainement au haut de la liste même si les Canadiens Andre De Grasse et Aaron Brown n’y seront pas.

Le duel entre les Américains Noah Lyles et Justin Gatlin promet. Lyles a réussi la meilleure course de sa carrière cette année en 9,86, un centième de mieux que Gatlin.

Le Sud-Africain Akani Simbine, récent vainqueur de la Diamond League de Birmingham en 9,93, pourrait également s’inviter sur le podium.