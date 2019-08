Le gardien Cam Ward annonce sa retraite dans l’uniforme des Hurricanes

Le gardien Cam Ward a signé un contrat d'un jour avec les Hurricanes de la Caroline, ce qui lui a permis d'annoncer sa retraite où il a remporté la Coupe Stanley en 2006, a annoncé le président et directeur général de l'organisation, Don Waddell, mercredi.

« Cam a été la pierre angulaire de cette organisation pendant plus d'une décennie, a déclaré Waddell par voie de communiqué. Nous sommes fiers qu'il ait choisi de se retirer dans l'uniforme des Hurricanes. »

L'ancien hockeyeur de 35 ans détient les records chez les gardiens de la franchise de la Caroline du Nord pour les matchs de saison disputés (668), les victoires (318), le pourcentage de victoires (55,7 %), les jeux blancs (27) et les arrêts (17 261).

« Ç'a été un honneur et un privilège de faire partie de l'organisation des Hurricanes pendant 13 ans, a dit le principal intéressé. Raleigh a toujours été la maison pour ma famille et moi, et ça continuera de l'être. J'aimerais remercier tous les partisans pour leur appui, dans les hauts comme dans les bas. »

Si on inclut sa dernière saison dans l'uniforme des Blackhawks de Chicago, Ward montre une fiche de 334-256-88, avec une moyenne de buts accordés de 2,74 et 27 jeux blancs.

Il était devenu le gardien no 1 des Hurricanes en 2006, et cette saison-là il avait mené les siens au titre.

Ward, qui est originaire de Saskatoon, en Saskatchewan, a été sélectionné au premier tour, 25e au total, par les Hurricanes en 2002.