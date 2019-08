Maxime Crépeau revient à Montréal heureux et serein

Le gardien de 25 ans s'est établi en Colombie-Britannique lorsque l’Impact l’a échangé en décembre dernier contre une somme de 50 000 $.

Le natif de Greenfield Park n’a jamais obtenu une réelle chance avec le grand club qui l'avait pourtant développé. Mais il n'en garde pas rancune.

« La page est tournée. Je m’entends super bien avec tout le monde dans l’organisation, dit-il d’une voix posée. Je trouve ça important de dire merci à Montréal parce que ce sont eux qui m’ont donné l’opportunité quand j’avais 18 ans, et ils m’ont formé. »

Arrivé dimanche en sol québécois, Crépeau admet que le match au stade Saputo n’a rien d’ordinaire pour lui.

Je ne vais pas mentir, c’est sûr qu’il y a un petit sentiment. Ce n’est pas de la nervosité. C’est excitant de revenir à la maison. Maxime Crépeau, gardien de but des Whitecaps de Vancouver

Il insiste toutefois pour dire que sa préparation sera la même que pour n’importe quelle autre rencontre.

« J’ai besoin de jouer un bon match, mais je ne mets pas plus de pression sur mes épaules. C’est vraiment d’être simple et efficace, de faire ce que je fais depuis le début de l’année, et c’est tout. »

Un record dans sa besace

Crépeau vit des jours heureux à Vancouver même si son équipe est au dernier rang dans l’Ouest. Le gardien qui a signé un contrat de trois ans à la fin juillet impressionne. Samedi, à San José, il a inscrit un record de la MLS en réalisant 16 arrêts dans une défaite de 3-1.

« Je prenais ça un ballon à la fois, raconte-t-il simplement. Je ne regardais même pas le temps, je me concentrais sur le jeu. »

L’entraîneur-chef des Whitecaps, Marc Dos Santos, a quant à lui eu cette appréciation, lorsque questionné au sujet de la performance de son protégé.

« C’est la meilleure que j’ai vue en MLS. Il a été exceptionnel. »

Modeste, le jeune homme peut être fier de sa saison jusqu’ici. Il pointe au 3e rang de la ligue avec ses 98 arrêts et au 6e avec un taux d'efficacité de 0,726.

Il est heureux d’avoir pu profiter de l’occasion que lui offrait un nouveau départ sur la côte du Pacifique.

« La page était blanche et il fallait que je me prouve pour pouvoir éventuellement commencer l’année et garder ce poste-là. Ç’a super bien été et je suis vraiment reconnaissant que l’organisation me donne cette confiance-là. »

Dos Santos ne le crie pas trop fort, même si l’acquisition de Crépeau a toutes les allures d’un vol.

« Max, c’est un des premiers jeunes gardiens que j’ai appelés quand j’entraînais l’Impact en NASL. Déjà, il avait de très bonnes qualités. Ce qui a été frappant pour moi, c’est sa saison à Ottawa (2018) dans une équipe qui n’a pas accédé aux séries. Et il a réussi à montrer beaucoup de qualités. Quand l’opportunité est arrivée, c’était un no-brainer pour nous. »

Maxime Crépeau souhaite maintenant repartir de Montréal avec une victoire « chez lui » par blanchissage.

Heureux qui comme Dos Santos a beaucoup voyagé

« Je suis chez moi ici, ma famille est encore ici, explique le nouveau pilote des Whitecaps. C’est une place qui m’a donné beaucoup. J’ai déjà beaucoup parlé de ma relation avec la ville, le club et ce qu’il m’a donné. C’est sûr que c’est spécial pour moi de revenir ici. »

Marc Dos Santos Photo : Radio-Canada / Robbie Proulx

À 42 ans, il revient à Montréal, là où il a travaillé de 2008 à 2011. Et à l’instar de son gardien, il a tenu à exprimer sa reconnaissance envers l’Impact.

Tu as besoin de la personne qui te donne la première chance, le club qui croit en toi pour la première opportunité. Et tu ne dois jamais oublier ça. L’Impact va toujours être spécial pour moi à cause de ça. Marc Dos Santos, entraîneur-chef des Whitecaps de Vancouver

Il a aussi rendu hommage à Nick De Santis qui a quitté le onze montréalais dimanche après une association de plus de 25 ans.

« Nick pour moi, c’est l’Impact. C’est la première personne qui a cru en moi et qui savait que j’allais arriver quelque part. »

C’est Dos Santos qui était aux commandes en 2009 quand le club a remporté le titre de la USL. Mais il a été congédié durant la saison 2011, quelques mois avant l’entrée de l’équipe dans la MLS.

« C’était très difficile quand j’ai quitté l’Impact, admet-il. Je me demandais un peu ce que j’allais faire après. Ça m’a aussi poussé et ç’a chargé mes piles d’ambitions. Je me suis dit : "Il faut que je réussisse, que je sorte d’ici, que je prenne des risques." »

Après des séjours au Brésil, à Ottawa, à Kansas City, à San Francisco et à Los Angeles, il a obtenu son premier poste d’entraîneur-chef dans la MLS avec la formation de Vancouver.

Son mandat est toutefois loin d’être facile puisque la direction de l’équipe a procédé à un grand ménage durant la saison morte. Un total de 19 nouveaux joueurs se sont emmenés dans la métropole britanno-colombienne.

On a fait une équipe d’expansion sans repêchage d’expansion, et dans la MLS c’est très très difficile. Mais je sais le plan que les propriétaires avaient. Il fallait souffrir un peu cette saison parce qu’on veut rebâtir. Et on a un groupe de joueurs maintenant qui peuvent former cette base-là. Marc Dos Santos

Le présent est toutefois loin d’être rose. Juillet a été particulièrement pénible pour les Whitecaps qui n’ont pas gagné en sept matchs. Et ils ont même été éliminés en quarts de finale du Championnat canadien par le Cavalry de Calgary, une équipe de la modeste Première Ligue canadienne.

« C’était un mois de cauchemar. Juillet a été terrible pour nous. Après la Gold Cup, l’équipe était complètement déconnectée. On a eu beaucoup de difficultés. »

Le mois d’août se déroule mieux jusqu’ici. Ils ont remporté deux de leurs quatre matchs.

Une place dans les éliminatoires semble inaccessible, car les Whitecaps se retrouvent à 13 points du 7e rang.

