Antoine Valois-Fortier en bronze aux mondiaux de Tokyo

Valois-Fortier a défait l'Égyptien Mohamed Abdellal par un point pour offrir au Canada une deuxième récompense à ces mondiaux après la médaille d'or récoltée, mardi, par Christa Deguchi chez les moins de 57 kg.

Âgé de 29 ans, Valois-Fortier n'a subi qu'une défaite en finale de la phase de groupe devant l'Iranien Saeid Mollaei et est donc passé par le repêchage pour accéder à l'un des deux duels pour les médailles de bronze.

En cours de route, Valois-Fortier a vaincu Asa Weithers de la Barbade, le Bulgare Ivaylo Ivanov, le Libanais Nacif Elias et l'Allemand Dominic Ressel.

Cet autre protégé de l'entraîneur Nicolas Gill a du coup mis la main sur la troisième médaille de sa carrière en championnat du monde après l'argent à Tcheliabinsk en 2014 et le bronze à Astana en 2015.

Son palmarès comprend également une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Londres, en 2012.

L'autre Canadien inscrit dans cette catégorie, Étienne Briand, a été éliminé à son troisième duel de la phase de groupe, défait par Abdellal que Valois-Fortier a ensuite battu pour mettre la main sur le bronze.

Le titre de champion de ces mondiaux 2019 chez les moins de 81 kg est allé à l'Israélien Sagi Muki, vainqueur par ippon en finale face au Belge Matthias Casse.

L'imbattable Française

Chez les femmes, la Française Clarisse Abgegnenou a mis la main sur un quatrième titre mondial chez les moins de 63 kg en l'emportant devant la Japonaise Miku Tashiro au bout d'un long et âpre combat de plus de 13 minutes, dont plus de 9 minutes de prolongation (golden point).

Abgegnenou s'affiche comme la grande favorite à moins d'un an des Jeux olympiques de Tokyo 2020, elle qui avait récolté l'argent à Rio il y a quatre ans.

Du point de vue des Canadiennes, la Montréalaise Catherine Beauchemin-Pinard a été éliminée à son deuxième combat par la Mongolienne Gankhaich Bold.