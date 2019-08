Midget AAA : discrimination envers les hockeyeurs-étudiants

Les lecteurs de cette chronique ont eu l’occasion de prendre connaissance, en janvier dernier, des résultats de l’extraordinaire laboratoire de hockey qu’est devenue la région de la Mauricie.

La Mauricie, où les intervenants du hockey scolaire et du hockey civil ont choisi de travailler main dans la main, ne constitue que 4 % du bassin de joueurs de Hockey Québec. Mais l’hiver dernier, des joueurs développés par le hockey scolaire et la structure civile dans cette région constituaient 35 % de l’équipe québécoise qui a remporté la médaille d’or aux Jeux du Canada.

Encore ce matin, dans les pages du Nouvelliste, l’entraîneur-chef des Estacades de Trois Rivières de la Ligue midget AAA, Frédéric Lavoie, expliquait que six de ses joueurs de la saison 2019-2020 sont issus de la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS). Cela va de soi : l’objectif et le mandat de Lavoie consistent à rassembler et à développer le potentiel des 20 meilleurs joueurs de sa région.

***

Toutefois, dans Laurentides-Lanaudière, l’un des plus gros bassins de joueurs de la province, les représentants régionaux de la fédération ne conçoivent pas le hockey de la même façon.

À leurs yeux, lorsqu’ils se présentent aux camps des équipes de midget AAA de la région (le Phénix du Collège Esther-Blondin et les Vikings de Saint-Eustache), les hockeyeurs issus des programmes scolaires doivent être discriminés par rapport aux hockeyeurs développés par la structure civile de Hockey Québec. Comme s’ils provenaient d’une caste inférieure.

En clair, ça signifie que si les hockeyeurs provenant des programmes scolaires ne sont pas clairement établis comme faisant partie des cinq meilleurs joueurs sur un total de 20 du Phénix ou des Vikings, ils doivent être retranchés au profit des joueurs qui ont cheminé dans le réseau civil, la Ligue d’excellence.

En soi, se tailler un poste au sein d’une équipe midget AAA constitue un exploit. Dans un bassin de 1600 athlètes âgés de 15 et 16 ans comme celui de Laurentides-Lanaudière, seulement 2,5 % des joueurs sont sélectionnés. Mais lorsqu’un joueur provient du réseau scolaire, il doit faire partie du 0,625 % de joueurs dominants de sa région.

C’est comme si, pour être admis au sein d’une faculté de médecine ou d’ingénierie, on exigeait des résultats académiques encore plus élevés de la part de certains groupes d’élèves. Imaginez un peu le tollé...

« C’est notre façon de voir les choses et elle est juste et équitable pour tout parent [...] C’est un compromis que nous faisons », soutient Pierre Vachon, directeur de la structure du Phénix et représentant de Hockey Laurentides Lanaudière.

« À talent égal, il est normal de privilégier les joueurs que nous avons développés et évalués 15 fois depuis plusieurs années. Si un joueur provenant du hockey scolaire n’est pas un incontournable capable de changer la dynamique de l’équipe, nous préférons qu’il aille jouer ailleurs. On se dit qu’on lui a donné la chance de se faire voir et d’être vu par une autre équipe de la Ligue midget AAA. »

Il est important de souligner que Hockey Laurentides Lanaudière est propriétaire des deux équipes midget AAA de la région. Les hommes de hockey du Phénix et des Vikings n’en sont que les gestionnaires.

***

Le long de l’autoroute 640, entre Repentigny et Deux-Montagnes, on retrouve la plus grande concentration de programmes de hockey scolaire de la province. Il est possible d’y jouer au sein d’équipes affiliées à la LHPS, comme le programme de l’école Lucie-Teasdale, de Blainville, chapeauté par l’ex-joueur de la LNH Pascal Dupuis.

On y retrouve des programmes indépendants, comme Ulysse, de Terrebonne, dont le fondateur François Marcoux a été l’un des plus grands responsables de l’émergence du hockey scolaire. Et on y dénombre plusieurs écoles affiliées au Regroupement du sport étudiant du Québec (RSEQ), comme le Collège Saint-Sacrement à Terrebonne.

Sur le terrain, des hommes de hockey respectés se retrouvent donc coupés d’un important bassin de joueurs en plus d’être aux prises avec ces quotas arbitraires et discriminatoires.

L’entraîneur en chef du Phénix est Paulin Bordeleau, un ex-joueur de la LNH qui a longtemps dirigé le club-école du Canadien dans la Ligue américaine et qui a aussi été entraîneur dans la LHJMQ. Cet homme a passé sa vie dans le monde du hockey.

La direction générale du Phénix est assurée par Donald Audette, qui a connu une fructueuse carrière dans la LNH et qui agit depuis plusieurs années à titre de recruteur pour le CH. Le poste de gouverneur est occupé par Sébastien Bordeleau, un autre ex-joueur du Tricolore dont la réputation est sans tache. Cet homme de hockey est l’un des meilleurs spécialistes du développement des habiletés au pays.

Selon plusieurs sources, vendredi dernier, à quelques heures des sélections finales, le personnel du Phénix s’est retrouvé au sein d’une réunion houleuse avec Philippe Pesant, directeur de la structure des Vikings de Saint-Eustache, et Pierre Vachon.

« Nous leur avons réitéré notre philosophie », explique Pierre Vachon.

« La région ne ferme pas la porte aux joueurs provenant du hockey scolaire. S’ils sont dominants, on veut les avoir. Mais si une famille opte pour le hockey scolaire, ce n’est pas automatique que leur fils puisse ensuite jouer midget AAA près de chez lui. »

En entrevue, marchant visiblement sur des oeufs, Donald Audette a dit comprendre la position de la région, mais il s’est défendu d’y avoir adhéré.

« Ce n’est pas toujours facile de naviguer là-dedans », a-t-il convenu.

« Mais nous n’avons pas fait de politique et nous avons choisi la meilleure équipe possible. Peu importe les choix que nous faisons, ils sont contestés. Avant tout, nous sommes là pour les jeunes », dit-il.

***

On se croirait dans un roman de Kafka.

Il y a 10 ans, alors que des programmes de hockey scolaires émergeaient un peu partout, Hockey Québec fermait les portes à double tour et tentait d’empêcher les meilleurs joueurs et leur famille de quitter la structure civile pour choisir leur école et leur programme de hockey.

Nous sommes maintenant en 2019. Des régions comme la Mauricie sont parvenues à s’adapter et à tirer profit de la qualité et de la diversité des programmes offerts aux hockeyeurs. Mais dans Laurentides-Lanaudière, on claque maintenant la porte sur les doigts des hockeyeurs-étudiants qui souhaitent participer au haut niveau de hockey civil!

« Les vieilles habitudes meurent difficilement. C’est la structure (civile) qui se protège elle-même », constate le Dr Nicolas Sauvé, dont le fils Maxime figure au nombre des hockeyeurs lésés par ces quotas.

Médecin du Canadien et de l’Armada de Blainville-Boisbriand, le Dr Sauvé est très familier avec l’univers du hockey.

« Je trouve dommage que les sélections du Phénix aient été faites sur la base de l’affiliation des joueurs plutôt qu’en fonction de leur talent. Ils vont avoir une équipe extrêmement faible cette année », souligne-t-il.

Au départ, les représentants de la région souhaitaient limiter à deux le nombre de joueurs provenant du hockey scolaire avec les Vikings et le Phénix. Paulin Bordeleau en a finalement sélectionné trois.

« Il aurait pu y en avoir beaucoup plus », estime M. Sauvé.

***

Steve Veilleux, un ancien joueur étoile de la LHJMQ et ex-défenseur de l’organisation du CH, a aussi vu son fils Justin être retranché à la fin du camp du Phénix lundi en raison de son affiliation avec le Collège Saint-Sacrement.

« Mon fils a 92 % de moyenne à l’école. Il est compétitif et il voulait tenter sa chance au midget AAA. Je lui ai donné ma bénédiction. Le camp d’entraînement m’a coûté 850 $ et j’ai appris à la toute fin que les dés étaient pipés dès le départ par des politicailleries. Vous pouvez être certain que je vais demander un remboursement », a indiqué Veilleux, visiblement amer.

À Saint-Eustache, un autre événement du même genre est survenu. Un défenseur perçu comme un espoir de premier plan s’est fait conseiller de ne pas se présenter au camp des Vikings parce qu’il avait quitté la structure civile pour porter les couleurs d’une équipe ontarienne la saison dernière.

J’y reviendrai éventuellement.

***

Au bout du compte, une question se pose : comment peut-on espérer faire du hockey d’élite avec une mentalité et des contraintes pareilles?

Cette histoire n’est pas survenue au sein d’une équipe atome B d’une municipalité éloignée. Elle s’est déroulée aux portes de la LHJMQ, aux plus hauts échelons du hockey mineur québécois! En plus, ceux qui ont instauré ces mesures discriminatoires représentent la fédération et sont convaincus d’être sur la bonne voie!

En 2019, il se trouve encore des administrateurs de programmes de hockey civil qui croient que les écoles leur volent des joueurs qui leur « appartiennent » et qui se croient au milieu d’une guerre de territoire.

Encore plus inquiétant : malgré le fait que les joueurs des programmes scolaires soient désormais membres à part entière de Hockey Québec, les représentants de Hockey Laurentides Lanaudière ne les considèrent visiblement pas comme tels.

Il faudra que les mentalités changent. Sinon, le hockey québécois n’avancera jamais.