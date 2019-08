Bianca Andreescu franchit le 1er tour à Flushing Meadows

La Canadienne Bianca Andreescu (no 15) a franchi avec succès le premier tour des Internationaux des États-Unis, mardi, à Flushing Meadows. La championne de la Coupe Rogers à Toronto a vaincu l'Américaine de 17 ans Katie Volynets, 413e joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux manches de 6-2 et 6-4.