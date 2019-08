Tour d'Espagne : la 4e étape à Jakobsen, Roche garde la tête

Arrivé sans encombre au terme d'une étape de 175,5 km partie de Cullera et marquée par l'abandon du Néerlandais Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), l'Irlandais Nicolas Roche (Sunweb) garde le maillot rouge de leader, devant les Colombiens Nairo Quintana (Movistar, à 2 s) et Rigoberto Uran (Education First, à 8 s).

Piégé lundi par une attaque qui l'avait empêché de lutter pour la victoire, finalement remportée par Bennett à Alicante, Jakobsen a pris sa revanche devant l'Irlandais et l'Espagnol d'UAE Emirates Fernando Gaviria (3e) pour dans un grand tour, lui qui participe à sa première Vuelta.

« J'ai su [que j'avais gagné, NDLR] quand j'ai vu les gars de l'équipe en liesse, a dit le vainqueur. Je ne pouvais pas le voir avant parce que j'avais les yeux fermés. »

Lancé par Max Richeze à 200 m de la ligne, il a su résister au retour canon de son principal concurrent, qui prend toutefois le maillot vert de meilleur sprinteur.

« Je ne sais pas à quel point c'était proche, peut-être quelques millimètres, a poursuivi Jakobsen. J'ai juste jeté mon vélo sur la ligne. »

Décidément, les premiers jours de ce Tour d'Espagne sont animés. Après la victoire surprise du grimpeur Quintana dans une étape promise aux sprinteurs dimanche à Calpe, on a bien cru que Rémi Cavagna (Deceunink-Quick Step) allait réitérer l'exploit réussi par le Colombien deux jours plus tôt.

Après une cassure créée par une accélération d'Education First à 10 km de l'arrivée, le Français a profité d'une petite côte pour surprendre le peloton à 5 km de l'arrivée et s'offrir jusqu'à 12 s d'avance, avant d'être repris peu avant la flamme rouge.

Son attaque n'aura pas été vaine, puisqu'elle aura permis à son équipe de ne pas travailler à l'avant, et se réserver pour finalement mettre Jakobsen dans les meilleures dispositions pour le sprint final.

L'étape a été marquée plus tôt par l'abandon du 3e du Tour de France en juillet, Steven Kruijswijk, qui souffrait d'un genou depuis la première étape et sa chute en contre-la-montre par équipe, samedi, à Torrevieja.

Les explications entre favoris pour le général démarrent mercredi, avec une cinquième étape de 170,7 km qui part de L'Eliana et finit à l'observatoire astrophysique de Javalambre, sommet de première catégorie situé à 1950 m d'altitude.