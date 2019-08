Prudent, Patrice Bernier ne se voit pas encore diriger l'Impact

Patrice Bernier a rencontré mardi les médias montréalais pour la première fois depuis sa nomination comme adjoint au nouvel entraîneur-chef de l’Impact de Montréal, Wilmer Cabrera. Comme à ses beaux jours sur le terrain, l’ancien milieu défensif a fait preuve d’enthousiasme et de prudence.

Les choses changent rapidement dans le sport professionnel et l'ancien numéro 8, entraîneur avec les espoirs de l’organisation depuis un peu plus d’un an, peut en témoigner. Il a amorcé un nouveau chapitre de sa carrière la semaine dernière quand il a été promu adjoint dans un remaniement de personnel qui a vu Rémi Garde perdre son poste d'entraîneur-chef.

« Mercredi, je suis venu pour entraîner les jeunes et, voilà, je me retrouve avec les pros, a dit Bernier. Ça va vite. La réalité, c’est que là, les journées sont un peu plus longues. Je connaissais le groupe, mais pas de l’interne.

« Le président m’a demandé de venir parce que c’est un changement, un nouvel entraîneur. De mon côté, c’est plus de parler avec les joueurs individuellement et de leur donner des détails des joueurs contre qui j’ai joué dans les équipes adverses. »

L'ancien footballeur est revenu sur son premier match dans ses nouvelles fonctions, samedi dernier, une défaite de 2-1 à Toronto. Comme à l’époque où il était athlète, les papillons étaient au rendez-vous.

C’est pareil, mais je ne peux pas libérer les papillons sur le terrain. Ça ne m’aurait pas dérangé d’embarquer pour déranger Michael (Bradley) ou Jozy (Altidore).Voilà, c’était spécial, mais je ne suis plus joueur, je suis là pour accompagner l’entraîneur. Patrice Bernier, entraîneur adjoint de l'Impact de Montréal

Dans les traces de Mauro Biello

Déjà, plusieurs observateurs voient en lui le prochain entraîneur du Bleu-blanc-noir. À bientôt 40 ans, celui qui a pris sa retraite en 2017 a cependant remis les pendules à l’heure.

« Je ne sais même pas si je vais être ici à la fin de l’année. Je suis venu ici pour aider la transition, a-t-il lancé. Le monde pense à 2020, 2021. Moi, je pense à demain pour aider le coach à gagner les prochains matchs. »

C’est bien beau, je suis content d’être de retour, mais ça n’indique rien du futur. Mon nom ne garantit pas que je serai entraîneur-chef un jour. Je dois encore apprendre. Patrice Bernier

Et le Québécois aime la philosophie de Wilmer Cabrera, qui disait après la défaite de samedi qu’il souhaitait que les joueurs prennent plus de risques à l’attaque.

« Evan (Bush) a touché le ballon 30 ou 35 fois, donc c’est beaucoup trop. Il faut que les joueurs jouent vers l’avant. Plus tu es vertical, plus tu mets l’équipe adverse sur les talons.

« Il faut passer un message très rapidement sur ce que l’entraîneur veut pour le prochain match. Mais ce n’est pas une recette miracle », a prévenu Bernier.

Le prochain match, c’est mercredi, contre les Whitecaps de Vancouver, au stade Saputo. Les hommes de Marc Dos Santos sont bons derniers dans l’Ouest, mais le onze montréalais devra être vigilant s’il souhaite se remettre sur les rails. Il est maintenant 8e dans l’Est, à trois points d’une place en éliminatoires.