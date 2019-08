Connor McDavid veut être en santé pour le camp des Oilers

McDavid a cependant répondu aux questions des journalistes qui portaient, pour la majorité, sur l’état de son genou gauche.

« Ça s'améliore. C'est un peu mieux chaque jour », a dit le centre de 22 ans qui « travaille afin d’être prêt pour le camp » des Oilers qui commence dans deux semaines et demie.

À son dernier match en avril, Connor McDavid a heurté violemment le poteau du filet après une chute.

Le test d'imagerie par résonance magnétique initial s'est révélé négatif, mais les résultats d'un test subséquent ont démontré une légère déchirure dans le ligament croisé postérieur du genou.

McDavid portait une orthèse lors d'un événement promotionnel en juin au cours duquel il avait refusé de discuter son état de santé. Lundi, il semblait marcher sans problème.

« Tout retombe en place, a-t-il dit. Je veux être certain d'être parfaitement guéri et de ne pas me blesser à nouveau. »

Deux fois lauréat du trophée Art-Ross, McDavid s'est entraîné comme d'habitude sous la supervision de l'ex-hockeyeur Gary Roberts cet été, mais il s'est concentré uniquement sur sa rééducation. Il a affirmé n’avoir recommencé à patiner qu’il y a quelques mois.

Depuis son arrivée dans la LNH à l’automne 2015, les Oilers n’ont pris part aux séries qu’une fois en quatre ans.

Cette saison, il jouera pour un troisième entraîneur en 11 mois avec l’arrivée de Dave Tippett. Les Oilers comptent aussi sur un nouveau directeur général, Ken Holland.

McDavid, qui a terminé au deuxième rang des marqueurs de la LNH avec 116 points en 2018-2019, espère que les changements apportés porteront leurs fruits.

« Nous espérons qu'ils vont fonctionner. Il y aura de la compétition lors du camp, a-t-il poursuivi. Nous verrons qui sera en mesure de gagner des postes. Je ne sais pas qui le fera, mais tout ce qui compte, c'est qu'ils soient capables de jouer. »

Parmi les changements sur la patinoire, les Oilers ont envoyé l'attaquant Milan Lucic aux Flames contre l’attaquant James Neal. Un échange de joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes après avoir signé des contrats lucratifs.