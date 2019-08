Des Alouettes aux allures de phénix

Si une fiche de cinq victoires et quatre revers n’est pas suffisante pour amorcer les préparatifs du défilé de la Coupe Grey, elle suscite un optimisme qui n’a pas été ressenti depuis longtemps autour de l’équipe de football montréalaise.

Avec quatre points d’avance et un match en main, les Alouettes peuvent même penser à disputer un match éliminatoire à domicile.

La saison aurait pourtant pu rapidement prendre la même direction que les précédentes.

À la fin du camp d’entraînement, Antonio Pipkin a hérité du poste de partant, sans avoir été convaincant.

Mike Sherman a été remercié à cinq jours du premier match, ce qui aurait pu engendrer une certaine désorganisation au sein d’une équipe qui n’avait déjà pas l'air structurée.

Les Alouettes ont perdu leurs deux premiers matchs et la deuxième défaite a fait mal.

Même s’ils revenaient d’une semaine de congé, les moineaux ont été plumés 41-10 par les Tiger-Cats dans un match qui ressemblait étrangement aux déconfitures de l’an dernier.

Contre toute attente, plutôt que de s'écraser, c’est à ce moment que les Alouettes ont pris leur envol.

Une attaque équilibrée

Lors du match d’ouverture locale, l’équipe montréalaise a non seulement signé une victoire inattendue contre les puissants Tiger-Cats, mais l’attaque a fait sa part.

William Stanback a explosé avec le premier match de plus de 200 verges au sol depuis les meilleurs jours de Mike Pringle, et Vernon Adams fils en a fait juste assez pour permettre aux Alouettes de gagner.

Quand, la semaine suivante, Adams a battu le Rouge et Noir d’Ottawa avec plus de 300 verges de passes, 2 passes de touché et 2 touchés au sol, on a compris que les Alouettes seraient meilleurs que lors des années précédentes.

Sans être une puissance comme à l’époque de Trestman-Calvillo-Cahoon, l’attaque n’est plus le boulet des dernières saisons.

En portant les deux casquettes d’entraîneur-chef et de coordonnateur offensif, Khari Jones a montré une créativité qu’on ne lui connaissait pas sous Mike Sherman.

En coopération avec André Bolduc, il a commandé deux jeux truqués qui ont mené à des touchés spectaculaires.

Mais si les Alouettes sont l’équipe la plus excitante de la ligue actuellement, c’est beaucoup grâce à l’éclosion de Vernon Adams fils.

L’ancien des Ducks de l’Oregon n’avait pas eu de véritable occasion de se faire valoir auparavant, que ce soit à Montréal, Regina ou Hamilton.

Il a lui-même avoué qu’il n’avait pas fait le travail de préparation nécessaire à la prise en charge de l’attaque d’une équipe professionnelle. Le jeune homme semble avoir acquis une bonne dose de maturité et il se révèle un des leaders incontestés de l’équipe.

Il a déjà établi un record d’équipe pour un quart-arrière avec 9 touchés, 8 au sol et 1 dans les airs quand il a capté une passe de Eugene Lewis.

Si on attendra un peu avant de le comparer à Doug Flutie ou aux autres grands quarts de l’histoire de la LCF, on sait maintenant que les Alouettes peuvent bâtir autour de lui.

Une défense qui plie sans casser

Quand Mike Sherman est parti, plusieurs se demandaient ce qui adviendrait de Bob Slowik, le nouveau coordonnateur défensif, qui arrivait directement du football américain comme Sherman.

Contrairement à Sherman, Slowik semble s’être adapté rapidement au football canadien et la défense montréalaise a été solide en première moitié de saison.

Après avoir traîné dans les bas-fonds du classement au cours des deux dernières années, la défense se retrouve au milieu du peloton dans la plupart des catégories défensives.

Les Montréalais traînent toujours de la patte pour les sacs et pour le nombre de verges concédées par la passe, mais depuis le 3e match de la saison, ils parviennent quand même à maintenir l’adversaire à un peu plus de 22 points par match.

La deuxième moitié de saison sera un bon test d’adaptation pour le nouveau coordonnateur de la défense des Alouettes.

Mais pour la première fois depuis quelques années, c’est avec optimisme que les partisans des Alouettes envisagent cette deuxième demie.