L'Impact n'a plus de marge de manœuvre

L'Impact est exclu du portrait des éliminatoires pour la première fois de la saison. Les joueurs n'ont plus que six matchs pour corriger le tir.

Avec une seule victoire à ses neuf derniers matchs en MLS, l'Impact poursuit sa dégringolade au classement dans l'Association de l'Est. À la suite de la défaite de samedi dernier à Toronto, le onze montréalais a glissé en 8e position au classement, à trois points de ce même Toronto FC. La formation torontoise à un match de plus à jouer d'ici la fin du calendrier.

« On s'est mis tout seul dans cette condition-là. On n'a pas le choix, faut gagner. Faut jouer pour gagner. Avant, peut-être qu'on pensait trop. Au moins, ça va nous permettre de nous relâcher un peu parce qu'il faut gagner » a admis le défenseur Bacary Sagna après l'entraînement de l'équipe lundi.

Aujourd'hui, on a grillé toutes nos cartes. Faut gagner tout simplement. Bacary Sagna, défenseur de l'Impact de Montréal

Le nouvel entraîneur-chef Wilmer Cabrera souhaite que ses protégés jouent avec ce sentiment d'urgence, mais sans pour autant en être complexés. « Nous devons avoir la mentalité et l'attitude de jouer pour empocher les trois points mercredi » a-t-il affirmé.

Seul rayon de soleil au tableau, l'Impact affrontera la pire équipe de l'Ouest, les Whitecaps de Vancouver, mercredi soir au stade Saputo.

Après un rendez-vous avec le D.C. United, le bleu-blanc-noir devra se frotter à la pire équipe de l'Est, le FC Cincinnati. Le genre de matchs qu'il ne peut se permettre de perdre.

« Nous voyons le calendrier. Nous savons exactement dans quelle situation nous nous trouvons. La réalité est que, à la maison, nous ne pouvons pas perdre de points » a renchéri Cabrera.

Du renfort en défensive

L'Impact a annoncé le retour du défenseur central Rod Fanni qui a joué 26 matchs avec le club en 2018.

Son arrivée viendra pallier en partie le départ de Zakaria Diallo il y a deux semaines. Ironiquement, c'est le retour en santé de ce même Diallo qui avait fait en sorte que l'Impact n'avait pas exercé l'option présente au contrat de Fanni pour la saison 2019.

« On sait l'importance que Rod a dans l'équipe, a affirmé Bacary Sagna. C'est quelqu'un qui apporte une présence physique et qui apporte énormément au groupe, on l'a vu dans le passé ».

Aux dires de l'entraîneur Cabrera, il ne devrait toutefois pas être en uniforme mercredi ni samedi contre DC United.

Piette de retour?

Samuel Piette s'est entraîné à la régulière lundi matin, prenant part à tous les exercices de groupe pendant plus d'une heure. Il doit attendre le feu vert des médecins, ce qui pourrait survenir dans les prochaines heures. Dans un tel cas, il pourrait être en uniforme mercredi contre Vancouver ou au plus tard, samedi prochain.