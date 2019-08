Eugenie Bouchard éliminée dès le premier tour à Flushing Meadows

La Canadienne Eugenie Bouchard s'est inclinée en deux manches identiques de 6-3 devant la Lettonne Anastasija Sevastova au premier tour des Internationaux des États-Unis, à New York, lundi.

C’est une 12e défaite de suite pour Bouchard, qui a subi l’élimination dès son premier match à Flushing Meadows pour la troisième fois en quatre ans.

Elle a de nouveau montré très peu de constance dans son jeu, et son adversaire a profité de quatre de ses huit occasions de bris.

En revanche, la représentante de l’unifolié a réussi deux bris en deux tentatives contre Sevastova, qui a néanmoins gagné facilement en 1 h 14 min.

La Westmountaise de 25 ans a rapidement été en retard 0-40 en première manche contre la 12e tête de série. Bouchard est temporairement parvenue à freiner l’hémorragie au sixième jeu avec un bris, mais la Lettonne s’est avérée tout simplement trop forte et a scellé l’issue de la première manche en 35 minutes.

Le deuxième acte a été un peu plus serré, mais à peine. Après un échange de bris dans les deux premiers jeux, Sevastova a pris l’avance avec un bris à nouveau dès le troisième jeu. La Lettonne a couronné sa victoire avec un quatrième et dernier bris au neuvième jeu.

L'Ontarienne Bianca Andreescu, championne en titre de la Coupe Rogers de Toronto, affrontera l'Américaine Katie Volynets au premier tour mardi.

Entrée difficile pour Pliskova

La no 3 mondiale Karolina Pliskova s'est qualifiée avec la plus grande difficulté pour le deuxième tour en écartant sa compatriote tchèque issue des qualifications Tereza Martincova, 138e joueuse au classement de la WTA, en deux manches de 7-6 (8/6) et 7-6 (7/3).

« Ce n'est pas ma meilleure performance, mais elle, elle a fait un grand match, a déclaré Pliskova à l'issue de ce duel de 1:46. Perdre trois jeux de service d'entrée de match, ce ne sera pas possible pour la suite. Mais gagner deux jeux décisifs, c'est positif. »

Au prochain tour, elle affrontera l'Américaine Bernarda Pera (65e) ou la Georgienne issue des qualifications Mariam Bolkvadze (202e).