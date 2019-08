Andrew Harris suspendu pour dopage

L’échantillon d’urine du porteur de ballon a révélé la présence d'une substance interdite, la méthandrosténolone.

La politique contre le dopage de la Ligue canadienne de football (LCF) et de l’Association des joueurs (AJLCF) en vigueur prévoit qu’un joueur qui obtient un résultat positif pour l’utilisation d’une substance interdite fera face à une suspension de deux matchs pour une première offense.

La suspension passe à neuf matchs pour une deuxième et à un an pour une troisième.

Dans un long communiqué, le porteur de ballon canadien a invoqué la contamination d’un produit pour expliquer le contrôle positif.

« Au cours de mes quatre années passées à Winnipeg, j'ai été soumis à des tests de dépistage plus que tout autre joueur de notre équipe, au point où c'était devenu une blague dans le vestiaire. »

« Cette année seulement, j'ai été testé trois fois : le 1er mars, le 2 juillet (échantillons de sang et d'urine) et 10 jours plus tard, le 12 juillet, avec un échantillon d'urine. »

C'est ce dernier test qui a révélé la présence de méthandrosténolone.

« Je suis toujours sous le choc et incrédule face à cette nouvelle. J'ai immédiatement cru qu'il y avait une erreur. »

« La chronologie est claire : je n'utilisais pas de substance pour améliorer mes performances et je ne croyais pas utiliser des suppléments contenant des substances interdites. Donc, à partir de ces faits, c'est clairement un cas de contamination de produit. »

Andrew Harris vient d'éclipser le record de Ben Cahoon pour le plus grand nombre de verges accumulées par un joueur canadien dans l'histoire de la LCF.

Cette saison, il mène les porteurs de ballon du circuit avec 908 verges de gains au sol. Il a également capté 46 passes pour 337 verges.

Les Blue Bombers sont 1ers dans l'Ouest et Harris était un candidat au titre de joueur par excellence de la LCF.