Alice Powell, le visage du succès de la W Series

À ceux et celles qui n’ont vu dans la création de la W Series qu’un exercice de marketing ou pire, un geste sectaire à l’endroit des femmes pilotes, Alice Powell a son histoire à leur raconter pour les convaincre de revoir leur position.

La Britannique a participé ce week-end en Virginie à sa première course du Championnat IMSA, en catégorie GTD, pour l’équipe Heinricher Racing (Meyer Shank Racing), en équipage avec sa compatriote Katherine Legge, qui en est à sa troisième saison avec l’équipe.

Le championnat IMSA (International Motor Sports Association) est disputé au Canada et aux États-Unis depuis 2014. Les équipes sont inscrites dans les catégories DP, LMP2, GTLM et GTD.

Si elle a un volant aux États-Unis aujourd'hui, c'est grâce à la W Series, qui a relancé sa carrière.

Alice Powell en Virginie dans l'Acura no 57 de l'équipe Heinricher Racing (Meyer Shank Racing) Photo : Heinricher Racing

Pourtant, Alice Powell n’avait fait qu’une course d’endurance en 2015 : les 24 heures de Silverstone, en Angleterre.

Après des années de karting (de 2001 à 2007), la pilote britannique a fait des débuts remarqués en monoplace en 2009 quand elle est devenue à 16 ans la plus jeune femme à participer au Championnat britannique de formule Renault organisé par le British Automobile Racing Club.

Des titres, mais pas d'argent

En 2010, elle est devenue la première femme à remporter une victoire dans ce championnat et le titre la même année. Un exploit digne de mention.

Elle est ensuite devenue la première femme à marquer des points dans la série GP3 en 2012. Une saison qu’elle a passée au sein de l’équipe Status Grand Prix¸ avec 5 résultats parmi les 15 premiers et une 8e place.

Une saison complète coûtait à l’époque 810 000 $ CA, selon le quotidien The Guardian. Et Alice Powell a perdu son volant en GP3, car elle n’a pas de parents millionnaires, et son commanditaire ne pouvait pas débourser une telle somme.

En 2014, de retour en formule Renault, elle a obtenu un volant dans le championnat asiatique en raison de son titre britannique et a fait une saison remarquable. Avec un palmarès de neuf podiums, dont cinq victoires, elle a été titrée. Un titre sans lendemain.

Incapable de trouver un budget adéquat malgré ses succès, elle a dû ranger son casque. De 2015 à 2018, la Britannique de 27 ans n’a participé qu’à quatre courses.

Mais voilà, la création de la W Series, réservée aux femmes pilotes, lui a donné une deuxième chance, « une autre vie », aime-t-elle dire.

Au terme d’un processus de sélection entre janvier et avril 2019, Powell a obtenu l'un des 20 volants disponibles pour la première saison de l’histoire de la W Series.

Alice Powell décolle après un contact avec Jamie Chadwick à Misano. Photo : W Series

« Ce n’est pas sectaire du tout, selon moi, affirmait-elle haut et fort en avril, juste avant le début de la saison. C’est une occasion inespérée de gagner de l’expérience (dans une F3), et de se rappeler au bon souvenir des patrons d’équipe. »

La directrice de l’équipe F1 Claire Williams n’est-elle pas allée voir la première course de la saison, à Hockenheim?

Alice Powell a fait bon usage de la F3 de marque italienne Tatuus que le championnat a choisie comme monoplace monotype, avec un podium à sa première course.

Dans un style qui n'était pas sans rappeler celui de Gilles Villeneuve, elle s’est battue avec panache (parfois un peu trop) dans la voiture no 27 (le numéro de Gilles...) tout au long de la saison avec sa compatriote Jamie Chadwick.

Plus expérimentée en F3, Chadwick a finalement remporté le titre, et Powell a terminé 3e du classement général, avec trois podiums et une victoire.

Elle a conclu la saison en fanfare avec cette victoire à Brands Hatch. Sa 3e position au classement lui a assuré un montant de 125 000 $. De quoi investir dans un volant.

Alice Powell Photo : W Series

À la mi-juillet, Meyer Shank Racing l’a contactée pour seconder Katherine Legge au sein de l’équipe Heinricher Racing dans l’Acura no 57, en Virginie, le 25 août.

Créée par l’Américaine Jackie Heinricher, pilote et scientifique, l'écurie en est à sa première saison complète et n’engage que des femmes pilotes. La Suisse Simona de Silvestro en fait notamment partie.

« On a recommencé à parler de moi dans les médias grâce à la W Series, et j’ai eu de bons résultats », a expliqué Powell dans le paddock de Brands Hatch.

Elle a donc pris l’avion pour les États-Unis, où elle n’avait jamais couru. Sans complexe sur le circuit Virginia International Raceway, elle a succédé à la Brésilienne Bia Figueiredo dans le cockpit de l’Acura no 57.

La Britannique a réussi à qualifier la voiture en 5e position (sur la troisième ligne de la grille de départ) en profitant d’une piste qui s’asséchait. On peut difficilement demander mieux à une pilote recrue.

« Nous souhaitons depuis longtemps promouvoir le talent des femmes pilotes, a expliqué la patronne de l’équipe Jackie Heinricher au moment de l’embauche d’Alice Powell le 13 août. Et le talent d’Alice mérite qu’on le mette en valeur. »

Alice Powell laisse le volant de l'Acura no 57 à Katherine Legge en Virginie. Photo : Heinricher Racing

Les deux Britanniques ont fini au 12e rang dans la catégorie GTD, le 20e au classement général.

Powell a pris le départ, a été victime d’une crevaison au premier tour et a pu remonter dans le top 10. Elle a terminé son dernier relais en 5e place. Une sortie de piste de sa coéquipière à 30 minutes de la fin les a fait chuter au 12e rang.

« Je veux donner le goût aux jeunes de tenter leur chance »

Après l’Europe et l’Asie, Alice Powell a montré aux Américains ce dont elle était capable. Et c’est grâce à la W Series. Elle peut à nouveau vivre sa passion et bâtir son calendrier de courses.

Un volant l’attend en 2020, car elle a l’assurance de pouvoir faire une deuxième saison en W Series (réservé au top 12 du classement de la saison).

Très entourée lors de la dernière course, à Brands Hatch, par des amateurs de tout âge, elle s’est rendu compte que son histoire avait marqué le public.

« Avec mon histoire, je veux donner le goût aux jeunes de tenter leur chance », a-t-elle admis.

Pour Alice Powell et pour la W Series, c’est mission accomplie.