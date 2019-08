Trois interceptions au premier quart permettent aux Roughriders de battre le Rouge et Noir

Les Roughriders de la Saskatchewan ont profité de leurs trois interceptions au premier quart pour se forger une importante avance en route vers un gain écrasant de 40-18 face au Rouge et Noir d'Ottawa, samedi.

Nick Marshall, L.J. McCray et Derrick Moncrief ont dérobé Dominique Davis lors des trois premières possessions du Rouge et Noir.

Ses revirements ont rapidement permis aux Roughriders de prendre l'avance 17-0. William Powell et Cody Fajardo ont tous les deux inscrit des touchés par la course et Brett Lauther a ajouté un placement.

Powell a inscrit deux autres majeurs au cours de la rencontre et a récolté 70 verges de gains face à son ancienne équipe.

Les Roughriders (6-3) ont signé cinq victoires de suite et sont au 2e rang de l'Association de l'Ouest derrière les Eskimos d'Edmonton.

Ottawa a quant à elle récolté qu'un seul gain à ses huit derniers duels et présente une fiche de 3-7.