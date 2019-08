Melissa Bishop met fin à sa saison

« Ce n’est pas la saison que j’avais prévue sur papier. Un corps après une grossesse, ce n’est pas la même chose qu’un corps prégrossesse. J’ai donc pris la décision difficile de mettre fin à cette saison pour me préparer pour Tokyo », pouvait-on lire sur son compte Instagram.

Depuis son retour, la spécialiste du 800 m n’a pas réussi à descendre sous la barre des 2 minutes à cette distance en compétition. Elle a réussi son meilleur chrono de la saison en juin dernier, un temps de 2 min 1 s 10/100.

Son record personnel au 800 m avait été établi en 2017. Elle avait franchi l’arrivée en 1:57,01

« Mon conditionnement physique est là, mais la structure de mon corps a changé et c’est devenu difficile de rester en un morceau. Ça me rend triste de ne pas pouvoir performer et montrer au monde le travail que nous avons fait. C’est là, je le promets. Ne perdez pas encore espoir, je n’ai pas encore perdu espoir. Développer de la patience sera mon plus grand défi », a-t-elle indiqué.

Aux Jeux de Rio, en 2016, Melissa Bishop avait pris le 4e rang du 800 m. Elle était alors au sommet de son art. Aux Championnats du monde de 2015, elle avait remporté l’argent à cette même épreuve.