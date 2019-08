Les Blue Bombers battent les Eskimos et consolident leur avance dans l'Ouest

Le quart substitut Chris Streveler a parcouru 95 verges au sol en plus d'inscrire un touché pour les Blue Bombers de Winnipeg, qui ont battu les Eskimos d'Edmonton 34-28, vendredi soir, en Alberta.

Il s'agissait d'une troisième victoire de suite pour les Blue Bombers (8-2), qui ont pris le 1er rang de la Section ouest de la Ligue canadienne de football avec le meilleur dossier du circuit.

« C'était vraiment une belle victoire d'équipe, a affirmé Streveler. Je crois que nous avons orchestré quelques belles séquences et nous avons fait notre travail en attaque. Je me sens bien et ça fait du bien d'obtenir cette victoire. »

L'entraîneur-chef des Blue Bombers, Mike O'Shea, était heureux du premier départ de Streveler, qui a pris le relais de Matt Nichols. Ce dernier a été placé sur la liste des blessés pour six rencontres.

« Il a été calme et il a bien géré le cadran, a mentionné O'Shea. Il a bien exécuté le plan de match. »

Les Eskimos (6-4) tentaient d’inscrire un troisième gain cette saison pour rejoindre les Blue Bombers au sommet. La formation de Winnipeg a gagné les deux duels entre les deux équipes en 2019.

« Nous n'avons pas bien exécuté les jeux, a fait valoir l'entraîneur-chef des Eskimos, Jason Maas. Nous avons tout tenté, mais leur défensive a bien fait. Nous avons été en position de marquer, mais ils nous ont arrêtés à plusieurs reprises. Tu dois terminer tes séquences si tu veux battre de bonnes équipes de la sorte. »

Les Tiger-Cats de Hamilton (7-2) mènent quant à eux la Section est.

Les Eskimos ont ouvert le pointage avec un placement de 20 verges de Sean Whyte, mais les Blue Bombers ont répliqué à la suite d'un botté de précision de 27 verges de Justin Medlock.

La troupe du Manitoba a pris l’avance tard au premier quart, quand Marcus Rios a intercepté une passe de Trevor Harris avant de ramener le ballon sur une distance de 46 verges jusque dans la zone des buts.

Après un placement de 37 verges de Whyte, les Blue Bombers ont porté la marque à 17-6 après une course de 2 verges d'Andrew Harris.

Whyte et Medlock se sont échangé des placements avant la fin de la première demie et au début du troisième quart. Les visiteurs ont conclu le troisième acte avec une avance de 23-12.

Whyte s'est une fois de plus distingué au quatrième quart. Il a réussi ses cinquième et sixième bottés de précision de la soirée pour réduire l'écart à 23-18.

Les Blue Bombers ont cependant mis le match hors de portée de leurs adversaires quand Streveler a lui-même franchi une distance de six verges avec le ballon pour un touché.

Le premier majeur des Eskimos est survenu lorsqu'il restait un peu plus d'une minute à jouer à la partie, à la suite d'une passe de 75 verges de Harris à Tevaun Smith. Ils n'ont toutefois pas réussi à récupérer le botté court.