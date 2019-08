Henderson se maintient, Tanguay se ressaisi à l'Omnium canadien

La championne en titre Brooke Henderson figure toujours parmi les meneuses à l'issue de la deuxième ronde de l'Omnium canadien vendredi. À égalité au second rang avec sa compatriote la veille , la Québécoise Anne-Catherine Tanguay a connu une journée plus difficile, mais pas assez pour lui faire rater le week-end de compétition.

Henderson et Tanguay seront donc les deux seules représentantes de l'unifolié sur les 15 inscrites au seul tournoi de la LPGA en sol canadien.

Après avoir remis une carte de 66 jeudi, Henderson a cette fois ajouté trois coups à sa marque pour un total 135, neuf coups sous la normale. Elle se retrouve dans une triple égalité au troisième rang, avec la Chinoise Yu Liu et la Thaïlandaise Pajaree Anannarukarn, à trois coups de la nouvelle meneuse, la Danoise Nicole Broch Larsen, auteure d'une carte de 66 pour une deuxième journée de suite.

La Sud-Coréenne Jin Young Ko suit à seulement un coup de Broch Larsen.

Tanguay, elle, a chuté au 25e rang après avoir joué 74 (+2) pour un total de 140. Déjà jeudi après son parcours magistral, elle avait mentionné que cette position inhabituelle à ce niveau risquait d'affecter ses nerfs.

Elle aura vu juste parce qu'après un oiselet au troisième trou, elle a enchaîné avec un boguey au quatrième et deux doubles bogueys aux cinquième et sixième. Heureusement, elle s'est ressaisie et a ajouté trois oiselets à sa carte.

L'Américaine Annie Park, en tête après le premier parcours, a craqué vendredi, se contentant d'une carte de 76 (+4), ce qui l'a fait reculer au 37e échelon.

Plus de détails à venir.