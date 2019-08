Denis Shapovalov en demi-finales à Winston-Salem

Deuxième tête de série et 38e au classement mondial, Shapovalov a réussi dix as contre quatre doubles fautes, tandis que Rublev, 47e raquette mondiale, a enregistré un seul as et a commis sept doubles fautes.

L'Ontarien de 20 ans n'aura pas beaucoup de temps pour célébrer, puisqu'il jouera son match de demi-finale en soirée puisque tous les matchs de jeudi ont été annulés à cause de la pluie.

Il jouera sa place en finale contre le gagnant de l’affrontement entre l’Américain Frances Tiafoe et le Polonais Hubert Hurkacz (no 3).

Shapovalov, 38e joueur mondial, n’avait pas atteint le carré d’as d’un tournoi depuis le Masters de Miami, en mars, où il s'était incliné contre Roger Federer. Il présentait depuis une fiche de 4-11 avant son arrivée à Winston-Salem.

Dans l'autre demi-finale, le Français Benoît Paire (no 1) croisera le fer avec l'Américain Steve Johnson. Paire, favori du tournoi, a vaincu l'Espagnol Pablo Carreno Busta (no 11) 7-6 (7/5), 1-6 et 6-3, tandis que Johnson a défait l'Australien John Millman (no 14) 4-6, 7-6 (7/5) et 6-4.