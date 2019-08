Pourquoi des athlètes prennent-ils des suppléments et quels sont les risques?

Pour expliquer le test antidopage auquel elle a échoué, la championne du monde de canoë Laurence Vincent-Lapointe a parlé d'une possible contamination dans des suppléments alimentaires . Et les athlètes canadiens sont maintenant priés de ne pas utiliser quatre suppléments précis . Pourquoi des athlètes utilisent-ils ces produits et à quels risques s'exposent-ils? La nutritionniste Mélanie Olivier, qui a accompagné les athlètes canadiens à plusieurs Jeux olympiques, démystifie pour Radio-Canada Sports l'univers des suppléments alimentaires.

Q. Tous les athlètes prennent-ils des suppléments?

R. Les gens sont peut-être un peu traumatisés par les athlètes qui ont dit qu’ils n’en ont jamais pris, jamais vus. Mais je crois qu’il ne fallait pas jeter la première pierre. Et les règles sont différentes dans le monde professionnel et dans le monde amateur.

C’est une idée préconçue de croire que tous les athlètes, amateurs et professionnels, prennent des suppléments. C’est peut-être la partie de la population qui en consomme peut-être le moins.

La plupart des athlètes amateurs, d’élite, et même plusieurs athlètes professionnels, font très, très, très attention à tout ce qu’ils consomment. Ils savent que c’est leur corps qui est leur gagne-pain.

Très rarement j’ai eu vent ou côtoyé des athlètes qui faisaient confiance aveuglément. Ce qui est une bonne chose, et la même chose pour les professionnels qui les entourent.

Il y aura toujours des gens pour qui l’appât du gain va être plus fort, donc c’est sûr qu’il faut se méfier. Mais sans créer une paranoïa, il faut que les gens comprennent qu’à la base, l’alimentation du sportif doit provenir des aliments. Ils peuvent s’alimenter avec de vrais aliments, et trouver dans des aliments tout ce dont ils ont besoin en termes de nutriments.

Q. Pour quelles raisons prend-on des suppléments?

R. Nous, on doit travailler avec des suppléments alimentaires pour des raisons bien spécifiques.

À la base, on a une formation clinique, et on doit s’assurer qu’il y a un besoin, qu’il y a une condition qui nécessite la prise d’un supplément alimentaire.

Et quand on parle de conditions, c’est des volumes d’entraînement extrêmement élevés, des voyages, l'altitude, des conditions de santé particulières, des intolérances, des allergies. Donc, il y a quand même beaucoup de conditions qui vont nous donner une indication de recommander un supplément alimentaire.

La consommation de suppléments dans le milieu sportif est presque inévitable pour des conditions de santé.

Mélanie Olivier Photo : Société Radio-Canada

Q. Que doit-on surveiller dans la prise de suppléments?

R. Il n’y a pas de garantie à 100 %.

La production de suppléments alimentaires, c’est une chaîne. Donc, comme dans la chaîne alimentaire, c’est des processus très, très complexes. Et il peut y avoir des problèmes dans le système.

Le système n’est pas parfait à 100 %. L’industrie des suppléments alimentaires n’est pas l’industrie la plus réglementée et surveillée de par la multitude de compagnies qui offrent ces suppléments alimentaires.

On doit vraiment se questionner pour prendre les bonnes informations parce que nous, on va recommander un supplément lorsqu'il y a des données probantes.

Il y a beaucoup de suppléments sur le marché pour lesquels ce n’est pas le cas, et les gens vont souvent sauter à pieds joints lorsqu'il y aura une étude, sans plus.

Il faut vraiment être vigilant et s’assurer quand même de la provenance. Mais comme dans le milieu alimentaire, parfois, c’est très, très complexe et, oui, il y a des failles dans le système. Il y a toujours des risques de contamination, et le processus est très complexe dans la production des suppléments.

Il y a eu des contaminations à partir de l’eau potable, à partir d’un pharmacien qui a fait une erreur de nettoyage. Il peut y avoir vraiment beaucoup d’embûches dans le système.

Il peut y avoir une compagnie qui fabrique par exemple des suppléments alimentaires, mais aussi des produits pharmaceutiques. Et donc, on veut s’assurer que le supplément soit testé par un laboratoire indépendant pour s'assurer qu’il n’y aura pas de produits dopants.

Il y a plusieurs solutions sans aller à celle de la rapidité, de vouloir acheter quelque chose en pot dont on ne connaît pas la provenance.

Un supplément alimentaire en poudre Photo : iStock

Q. Comment s'assurer d'avoir un supplément de qualité?

R. Il faut s'assurer de se le faire recommander. La ou le nutritionniste du sport pourra regarder la liste des ingrédients.

Il y a des combinaisons qui sont spécifiques à des compagnies et c’est un peu un secret industriel. On doit toujours se méfier des combinaisons d’ingrédients, et aller vers le supplément qui est le plus brut possible.

Alors, dans le doute, on consulte, on s’abstient. Les gens doivent s’assurer d’avoir une source fiable pour se faire recommander le bon produit, le bon supplément pour ce dont ils ont besoin.

Quand on recommande un supplément, on veut s’assurer qu’il y a une raison clinique. Nous, on est tributaire de notre recommandation, de notre suggestion. On doit s’assurer également qu’il y a des données probantes sur ce supplément-là.

Q. Peut-on rejeter la faute sur le manque d'information au sujet des suppléments?

R. Ultimement, un athlète est responsable de ce qu’il ingère. Ça fait partie d’être un sportif, d’un athlète, de toute catégorie, de tout niveau. Ça fait partie de leur travail. C’est la même responsabilité que pour un professeur lorsqu'il choisit d’enseigner à des enfants ou un médecin qui va opérer.

On a tous une responsabilité. Et, quelque part, je pense que ça fait partie du sport. Maintenant, est-ce que le système est bien adapté à la vitesse où il évolue? Justement, pour protéger le sport et l’image du sport, on a peut-être mis un peu de pression sur l’athlète? Peut-être…

Il reste que l’athlète est ultimement responsable, et son entourage également. Donc, c’est certain que nous, on veut faire attention à tout ce qu’on recommande, et avec raison. Il ne faut pas penser que les athlètes prennent des suppléments aveuglément. C’est fait de façon très sérieuse.

Q. Y a-t-il des pays où le risque est plus grand?

R. Tant qu’on ne sait pas, on ne sait pas. Par exemple, lorsque j’ai participé aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin, en Chine, on avait un avis comme quoi il pouvait y avoir de la contamination dans la prise de certaines viandes.

Il peut y avoir dans certains endroits dans le monde des risques, donc, nous, on va toujours avoir des avis pour dire aux athlètes d’être particulièrement prudents dans certains pays. Les athlètes voyagent énormément, et il y a des risques partout.

Nul n’est à l’abri. C’est notre réalité.

Mélanie Olivier, présidente de l'entreprise Vivaï (experts en nutrition sportive), a été la première nutritionniste nommée membre de l'équipe d'amélioration de la performance au sein du Comité Olympique Canadien (COC) pour les Jeux olympiques de 2006 à Turin, de 2008 à Pékin et de 2012 à Vancouver. Titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en nutrition sportive de l'Université de Montréal, Mélanie Olivier travaille depuis 20 ans avec les athlètes amateurs et professionnels canadiens.