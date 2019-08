Stephanie Chan choisie porte-drapeau du Canada aux Jeux parapanaméricains

Chan a gagné l'or aux Jeux parapanaméricains de Toronto en 2015 et a terminé en 4e place à Rio en 2016, lors de ses premiers Jeux paralympiques.

Originaire de Vancouver et âgée de 62 ans, Chan en est à sa quatrième participation aux Jeux parapanaméricains. Elle a récolté jusqu'ici une médaille d'or, deux d'argent et une de bronze.

« J'ai hâte d'entrer dans le stade avec l'équipe. Dans ma tête, je suis là pour montrer comment bien jouer et travailler fort, mais aussi pour faire la preuve que l'âge n'a pas d'importance, a dit Chan. C'est un privilège et j'espère passer de beaux moments et que l'on comprendra que si je suis capable, tout le monde l'est. »

Chan joue dans la catégorie 7 et elle est présentement neuvième raquette au monde et deuxième raquette des Amériques.

La Fédération internationale de tennis de table mentionne que la catégorie 7 est pour les athlètes souffrant de déficience sévère aux jambes ou de déficience modérée à sévère au bras avec lequel ils jouent.

La cérémonie d'ouverture aura lieu vendredi à l'Estadio Nacional de Lima.