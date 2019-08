P.K. Subban enthousiaste à l’idée de jouer pour les Devils

Son uniforme a peut-être changé de nouveau, mais P.K. Subban n’a pas changé. Il a encore la même approche et les mêmes attentes, à quelques jours du début du camp d’entraînement de sa nouvelle équipe, les Devils du New Jersey.

« Je suis content de revoir du rouge dans mon uniforme! », a dit Subban, après un entraînement de hockey avec des jeunes de Montréal.

Le défenseur a pris le chemin de Newark au début de l’été, quand les Devils l’ont obtenu en échange de Jérémy Davies, Steven Santini et de deux choix de deuxième tour.

Au New Jersey, il rejoindra une formation qui a terminé au dernier rang de la Division métropolitaine, à 26 points des séries.

« Je crois qu’on n’est pas pressés, a reconnu Subban. On a un jeune groupe qui apprend encore, mais on va pouvoir surprendre bien des gens avec notre éthique de travail et notre ténacité. »

« On va être durs envers nous-même, on aura des attentes élevées. John Hynes a fait un super travail jusqu’ici pour les Devils, j’ai hâte de jouer pour lui. Je suis excité, j’ai hâte de m’y mettre! »

Envoyé par le Canadien aux Predators avec fracas à l’été 2016, Subban était mieux préparé pour l'échange qui l’a envoyé dans la grande région de New York.

« C’est toujours surprenant de se faire échanger, mais quand on m’a échangé à Nashville, je savais que l’équipe avait une fenêtre de deux ou trois ans, à cause de la composition de l’équipe. C’est le côté affaires du sport.

« Côté sportif, je suis très fier de la façon dont j’ai joué là. J’ai été blessé pour 20 matchs une saison, 17 pour une autre. C’est difficile de revenir de blessures comme ça. Une année on s’est rendus jusqu’en finale, l’autre non, mais je crois que je peux être fier du temps que j’ai passé à Nashville. »

Subban n’a pas encore pris d’initiative pour travailler avec les enfants, comme il l’a fait à Montréal et à Nashville. Mais il tendra l’oreille si on lui propose de le faire.

« Tout le monde sait que faire des choses pour les enfants, c’est important pour moi. Et c’est important que ça soit authentique. Je ne veux pas en faire que pour avoir de la publicité. Une fois que je me serai installé et que j’aurai commencé à jouer, j’aurai une meilleure idée des attentes de l’équipe, de la ville, de la communauté à mon égard.

« J’espère pouvoir continuer les initiatives que j’ai eues à Montréal et à Nashville, mais il faut que ça soit authentique. Je ne fais pas de choses qui ne sont pas "P.K." »