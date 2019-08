La nouvelle XFL dévoile le nom de ses équipes

Associated Press

Les Wildcats de Los Angeles et les Guardians de New York feront partie des équipes qui entameront leurs activités dans la XFL à compter de février.

La ligue a révélé les logos et les noms de ses huit équipes, mercredi, dans une présentation diffusée sur son site Internet et retransmise sur les sites d'ESPN et de Fox Sports.

Les autres formations se nomment les Defenders de D.C., les Renegades de Dallas, les Roughnecks de Houston, les BattleHawks de St. Louis, les Dragons de Seattle et les Vipers de Tampa Bay.

La XFL a annoncé en 2018 qu'elle renaissait de ses cendres, après une aventure d’une seule saison, en 2001, qui s’est conclue par une faillite.

La ligue a récemment mis sous contrat l'ex-quart des Steelers de Pittsburgh Landry Jones et tenu une séance d'information en Californie pour familiariser les entraîneurs avec ses règles.