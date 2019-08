Vernon Adams choisit joueur de la semaine dans la LCF

Adams a complété 32 de ses 50 passes (64 %) pour 389 verges, un sommet personnel, en plus de lancer deux passes de touché. Il a ajouté 38 verges et deux touchés au sol pour mener les Alouettes à une première victoire au stade McMahon depuis 2009.

Après avoir lancé deux interceptions en première demie, le quart de 26 ans a fait preuve d’une grande force mentale avec deux passes de touché et deux majeurs au sol, dont celui qui a procuré la victoire aux siens.

Il a orchestré des séries de 96 et 42 verges respectivement pour effacer un déficit de 11 points avec 1 minute et 40 secondes à jouer au quatrième quart, ce qui a permis aux Alouettes de forcer la tenue de la prolongation.

Cette saison, Adams totalise 1536 verges par la passe et 262 verges par la course. Il a contribué à 14 touchés (7 par la passe et 7 par la course). Il avait aussi été nommé joueur de la semaine lors de la cinquième semaine d’activité.

Adams a devancé au scrutin le quart des Eskimos d'Edmonton Trevor Harris, ainsi que le receveur de passe des Stampeders de Calgary Reggie Begelton.

Harris a réussi 28 de ses 41 passes pour 420 verges et 3 touchés en plus de marquer 2 touchés au sol dans la victoire de 41-26 des siens contre les Argonauts de Toronto.

Begelton a quant à lui égalé une marque personnelle en captant huit passes et en obtenant 173 verges de gains pour quatre touchés.

Finalement, le spécialiste des retours de bottés des Blue Bombers de Winnipeg Janarion Grant a été le choix des partisans.