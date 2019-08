« Je voulais voir des joueurs qui relèvent la tête  » - Rémi Garde

Le verdict nul de samedi dernier au stade Saputo, dans un match où l'Impact a gaspillé une avance de 3-0, amène son lot de questions et de problèmes à résoudre. L'équipe vient d'accorder 12 buts à ses 3 derniers matchs en MLS.

Bacary Sagna a tenté d'expliquer cette fragilité en défense.

« Le manque d'agressivité. On a peut-être un excès de confiance quand on mène et qu'on a le contrôle du match. Je pense qu'on arrête inconsciemment de jouer simple et de respecter le jeu. Dans la maturité aussi, dans la manière dont on gère nos matchs », a justifié le défenseur français après une séance un peu plus longue qu'à l'habitude.

L'entraîneur Rémi Garde a également rappelé les blessures à plusieurs joueurs importants.

« Par moments, c'est vrai qu'en l'absence de Sam [Samuel Piette] et de Nacho [Ignacio Piatti], cette équipe manque un peu de leaders », a-t-il lancé.

D'autre part, Rémi Garde a aimé l'attitude de ses joueurs sur le terrain mardi matin.

Je voulais les voir positifs, je voulais les voir avec de l'envie et de l'enthousiasme et c'est ce que j'ai trouvé. C'était une très bonne reprise après ce qui nous est arrivé. Rémi Garde, entraîneur-chef de l'Impact de Montréal

« Bien sûr qu'il y a une grosse déception par rapport au match de samedi, mais pour ma part, il y a aussi de l'optimisme pour cette fin de saison parce que ce que les gars ont fait pendant une heure, si on arrive à le faire plus longtemps, on aura de grandes satisfactions encore », a ajouté Garde.

Un grand rendez-vous à Toronto

Malgré une seule victoire à ses huit derniers matchs de MLS, l'Impact demeure au plus fort de la course pour une place en éliminatoires. Avec sept rencontres à jouer, le onze montréalais est toujours 7e dans l'Est, à égalité avec Toronto et Orlando City. Le Toronto FC est justement le prochain adversaire de l'Impact, samedi, dans la Ville Reine.

« Affronter Toronto est toujours exceptionnel. On a alors la chance de vivre une dynamique unique et des émotions différentes », s'est réjoui Daniel Lovitz. Ce dernier souhaite que son équipe passe un message à son adversaire en prévision de la finale du Championnat canadien qui aura lieu le mois prochain.

Nous devrons dicter le jeu et faire comprendre aux joueurs de Toronto qu'ils devront se battre comme des chiens contre nous d'ici la fin de la saison. Daniel Lovitz, défenseur de l'Impact de Montréal

Le Toronto FC a remporté 2-0 le dernier match entre les deux équipes, le 13 juillet dernier au stade Saputo.

« Toronto était venu nous prendre les trois points ici et ç'a été difficile à digérer. Ce sera un match très important pour nous », a conclu l'entraîneur Rémi Garde.

Après cet arrêt à Toronto, l'Impact disputera ses quatre prochaines rencontres au stade Saputo.