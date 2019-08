Basketball : le Canada écrase la Nouvelle-Zélande en match amical

Six joueurs canadiens ont marqué plus de 10 points contre les « Tall Blacks » : Andrew Nembhard (17), Oshae Brissett (16, en plus de 7 rebonds) et Owen Klassen (12).

Le Canada a imposé une cadence élevée tôt dans la rencontre et a pris une avance de 10-0. Les francs-tireurs ont enfilé sept paniers de trois points au premier quart, en route vers un avantage de 35-17.

Les Canadiens ont inscrit 20 points sans riposte au deuxième quart et menaient 61-37 à la demie.

Tai Webster a été le meilleur des Néo-Zélandais avec 19 points.

Le Canada présente une fiche de 2-1 dans les rencontres préparatoires. L’équipe disputera un dernier duel, le 26 août, contre les États-Unis.

La sélection canadienne ouvrira son tournoi officiel le 1er septembre contre l’Australie.