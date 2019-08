Andy Murray n’a fait qu’un tour à Winston-Salem

Bénéficiant d'une invitation des organisateurs, l'Écossais s’est incliné au bout de 2 h 10 min en deux manches de 7-6 (10/8) et 7-5 face au 73e joueur mondial.

L'ancien no 1, classé 329e à l’ATP, ne disputait que son troisième duel en simple depuis le début de l'année.

La semaine dernière, il avait aussi été défait au premier tour du Masters de Cincinnati par le Français Richard Gasquet. En janvier, il n'avait pas non plus franchi le premier tour des Internationaux d'Australie.

« Certaines choses ont été un peu meilleures. J'ai frappé la balle un peu plus proprement. J'ai l'impression que je me suis déplacé plutôt bien pour aller chercher les amortis, ce que je n'avais peut-être pas fait la semaine dernière », a dit l'Écossais.

De son côté, Sandgren a maintenant rendez-vous au tour suivant avec le Canadien Denis Shapovalov, deuxième tête de série et 38e raquette mondiale.

Première mondiale

Lee Duck-hee a marqué l'histoire en devenant le premier joueur de tennis sourd à remporter un match dans un tournoi de l'ATP.

Le Sud-Coréen de 21 ans est sorti victorieux au premier tour, non sans avoir dû gérer une interruption de cinq heures à cause d'un orage, contre le Suisse Henri Laaksonen, 7-6 (7/4) et 6-1.

« Les gens se moquaient de moi pour mon handicap. Ils me disaient que je ne devrais pas jouer. C'était vraiment difficile, mais mes amis et ma famille m'ont aidé à avancer. Je voulais montrer à tout le monde que je pouvais le faire », a dit Lee, ému, après sa victoire historique.