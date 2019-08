Pas de matchs préparatoires des Blue Jays au stade olympique en 2020

Il n'est toutefois pas exclu que les Jays revoient leur calendrier préparatoire de 31 matchs pour y ajouter d'autres rencontres. Cette possibilité sera étudiée par la direction.

Ils ont affronté les Mets de New York (2014), les Reds de Cincinnati (2015), les Red Sox de Boston (2016), les Pirates de Pittsburgh (2017), les Cardinals de St. Louis (2018) et les Brewers de Milwaukee (2019) dans l'ancien domicile des Expos lors des six dernières années.

Les Blue Jays ont trois journées de congé à la fin de leur camp le printemps prochain, entre leur dernier match préparatoire (22 mars) et l'entame de la saison (26 mars).