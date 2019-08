Serge Savard lance un fonds de 5 M$ pour les étudiants-athlètes de l'Université de Sherbrooke

Serge Savard offrait depuis 2010 environ 200 000 $ par année en bourses à cette université. En créant ce fonds, qui portera son nom, il pourra bonifier considérablement l'enveloppe pour l'amener à 5 millions de dollars. Il y injecte 200 000 $ de sa fortune personnelle.

« Nous opérons quand même depuis neuf ans et nous avons déjà fait de nombreuses levées de fonds, même si ça ne s’appelait pas la Fondation Serge Savard », a-t-il rappelé lundi.

L’ex-hockeyeur et homme d’affaires a mentionné que le projet était né à la suite d’une sollicitation de son ami de longue date Claude Brière.

Serge Savard compte aussi sur l'implication de Jacques Grisé, organisateur du tournoi de hockey « La Petite Coupe Stanley », qui remettra ses profits au fonds, une somme qui atteint 200 000 $.

« Je pense que c'est important de permettre à l'Université de Sherbrooke de rivaliser avec les deux grandes universités pour qu'elle puisse attirer des athlètes de premier plan dans ses équipes », a ajouté l'ancien numéro 18 du CH.

Pour le recteur de l'Université de Sherbrooke, Pierre Cossette, ce soutien revêt un caractère essentiel.

On parle beaucoup de football parce que ça peut mener à des carrières professionnelles. Mais il y a aussi notre club d'athlétisme Vert & Or qui fait des choses extraordinaires. On y retrouve des athlètes de niveaux national et international. C'est important d'élargir notre base pour que des étudiants en volleyball, en athlétisme ou en natation développent leur plein potentiel.

Pierre Cossette, recteur de l'Université de Sherbrooke