L'ancien lanceur des Expos Derek Aucoin atteint d'un cancer du cerveau

Opéré le 29 juillet dernier pour l’ablation d’une tumeur, Aucoin a été informé mardi dernier qu’il était en fait atteint d’un glioblastome multiforme. Cela représente la forme la plus primitive, la plus fréquente et aussi la plus agressive du cancer du cerveau.

« Ce n’est clairement pas la nouvelle que j’espérais. Je veux vous dire que je suis traité par une équipe médicale hors pair. Le neurochirurgien Dr Alain Bouthillier, les neurologues, les oncologues, les infirmiers (ères) et tout le personnel du CHUM sont tout simplement extraordinaires », a indiqué Aucoin dans un communiqué.

L'ancien baseballeur de 49 ans a lancé deux matchs dans l’uniforme des Expos en 1996.

Il a aussi passé un peu de temps dans les ligues mineures au sein de l’organisation des Mets de New York en 1998.

Depuis quelques années déjà, il tient l’antenne à titre d’animateur et d’analyste à TVA Sports et au 98,5 FM, à Montréal.