Félix Auger-Aliassime dans le top 20 mondial

Même s’il a été éliminé au premier tour à Cincinnati, la jeune sensation de 19 ans a fait un bond de deux rangs pour se retrouver en 19e position au plus récent classement de l’ATP paru lundi.

Du coup, il devient le Canadien le mieux classé devant Milos Raonic (23e) en perte de deux places, et Denis Shapovalov (34e) en régression de quatre rangs.

Par ailleurs, en vertu de sa victoire au Masters de Cincinnati, le Russe Daniil Medvedev grimpe au sein de la royauté du tennis en 5e position.

Celui qui prenait part à une troisième finale Masters d’affilée, après Washington et Montréal, n’est plus devancé que par l’Autrichien Dominic Thiem (4e), le Suisse Roger Federer (3e), l’Espagnol Rafael Nadal (2e) et le Serbe Novak Djokovic (1er).

Fernandez monte en flèche

Chez les dames, la Torontoise Bianca Andreescu a légèrement régressé d’une place et se retrouve 15e au monde en raison de son absence à Cincinnati.

Pendant ce temps, la chute libre d’Eugenie Bouchard l’a entraînée en 119e place, un recul de cinq positions. Elle demeure néanmoins la deuxième Canadienne la mieux classée.

Bouchard ne s’est pas retrouvée aussi loin au classement de la WTA depuis le 18 mars 2013, au moment où elle se trouvait en pleine ascension.

Leylah Annie Fernandez a quant à elle réalisé un autre bond appréciable de 45 places, résultat de la participation aux demi-finales du Challenger ITF de Vancouver.

Elle campe à présent au 232e rang devant Françoise Abanda (277e)., elle-même en baisse de 10 places.

Leylah Annie Fernandez en action au Challenger de Vancouver Photo : Challenger de Vancouver/Twitter

Dans le haut du tableau, la Japonaise Naomi Osaka conserve la tête, malgré son retrait avant les quarts de finale de Cincinnati.

À l’approche des Internationaux des États-Unis où elle tentera de défendre son titre, Osaka détient une mince avance de 105 points sur l’Australienne Ashleigh Barty, demi-finaliste à Cincinnati.